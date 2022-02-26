蘋果iPhone 14外觀設計曝光　外媒： iPhone X 以來最大改版

▲外媒指出蘋果新機將在今年九月的秋季發表會登場。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者林淑慧／台北報導

依據外媒《Macrumors》報導，外傳蘋果iPhone 14設計初步定案，相關供應鏈已進入試產階段，除了外觀設計上有調整之外，為因應未來影像拍攝等需求，將搭載8K錄影等鏡頭；外媒預估，新機將是蘋果自iPhone X以來的最大改版，將在今年九月的秋季發表會正式亮相。

針對 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的外觀，依據外媒搶先曝光的設計概念，新機外型將融合過往 iPhone 4 和 iPhone 5 的設計，喚起蘋果迷對過往經典產品的懷舊風；最大變化在於將移除手機上的瀏海設計，並將 Face ID 隱藏在螢幕底下。

外媒引述消息人士指出， iPhone 14 和 iPhone 14 Pro移除瀏海之後，將改為藥丸型的打孔螢幕，也將保留前置鏡頭，額外設置圓型孔洞，其造型看起來就像一個「！」驚嘆號，並且維持 Face ID 臉部辨識功能。

在新機規格方面，外傳因5.4吋 iPhone mini的設備銷量不如預期，蘋果在規劃 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro時，將取消5.4吋規格，並改為大螢幕 iPhone 14 Max；外媒指出，蘋果將推出二款6.1吋 iPhone 14、iPhone 14 Pro，與二款6.7吋 iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max，備受外界期待。

另外，為因應影像需求的成長性，外傳蘋果將更新 iPhone 14 鏡頭規格。依據外媒報導，除了搭載8K錄影、48MP廣角鏡頭，並將改進超廣角鏡頭外， iPhone 14 Pro 系列更將搭配8GB RAM與2 TB儲存空間，可望成為蘋果史上最大記憶體容量之機型。