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Android、iPhone台灣人怎麼選？「預算數字」直接決定

▲iPhone 13系列降價。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 13系列霸佔熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

安卓與蘋果陣營的手機誰好誰壞移植是許多人爭論的問題，而對台灣人來說，這個問題相對比較簡單，從熱銷手機排行榜中就可以看出來，「價格」可能是台灣人決定的關鍵。從排行榜可以看出，超過2萬元的機種，大多都是iPhone，而安卓上榜機型，幾乎都在2萬元以下。

根據市調機構GFK公布最新全台實體通路調查數據顯示，1月手機市場整體銷售量為49.4萬部，較上月增加6.7萬部，總銷售額則較上月成長8%。而在2萬元以上的機種，包含iPhone 13 128G、iPhone 13 Pro 128G、iPhone 13 Pro Max 256G、iPhone 13 Pro 256G、iPhone 13 256G、iPhone 13 Pro Max 128G，並且排名都在前10名以內。

而安卓陣營唯一超過2萬元的機種，僅有三星Galaxy S21 FE 5G 8GB/256GB，也就是說僅有三星接近旗艦的機種上榜，不過排名位於第15名。

也就表示，大多數台灣人選擇手機的關鍵似乎取決於「預算」，2萬元以上的預算大多會選擇購買蘋果陣營手機，而若預算在2萬元以下，大多會選擇購買安卓陣營CP值的機型，僅有部分安卓手機才能打破這限制。

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