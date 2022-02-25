iPhone Face ID維修有新方法　果粉荷包省一筆

▲外媒表示蘋果將推出Face ID新維修方案。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone一旦損壞，通常都需要高昂的維修費，尤其是螢幕或是相機的部分，不過根據外媒報導，若是螢幕上的Face ID組件損壞，蘋果即將要授權維修商，可更新相關部分而不用更換整組零件，預計能節省不少維修費。

根據外媒MacRumors獲得的內部備忘錄，Apple Store 和 Apple 授權服務提供商將很快能夠修復 iPhone XS 及未來新機型上的 Face ID，而無需更換整個螢幕。

蘋果表示，技術人員未來就能更換 Face ID 和前置鏡頭模塊零件，蘋果表示，此舉將有助於減少整機的維修數量，也是減少產品碳足跡承諾的一部分。對於客戶來說，單一的 Face ID 維修可能比更換整個零件更划算，但目前還沒有公布定價細節。

蘋果 於 2017 年在 iPhone X 上引入了 Face ID，但iPhone X零件的組成與其他機種不同，因此新維修流程將適用於 iPhone XS 及後續版本。

未來授權服務提供商會使用 Apple Service Toolkit 診斷工具來確定何時能使用 Face ID 維修，蘋果也表示，相關文檔和培訓將會在未來公布。