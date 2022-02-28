台灣男大生「收到俄軍徵召令」！簡訊內容曝光　參戰抵20學分

記者邱晟軒／綜合報導

烏俄戰火持續延燒，至今已經是戰爭的第五天。繼日前有台灣有女網友收到「來自烏克蘭傭兵的徵選」後，今（28日）又有男大生收到長榮大學寄發的「俄軍徵召簡訊」，要求他立刻前往桃機報到，飛往前線奮戰，更表示若參戰「可以抵20學分」，令原PO傻爆眼。

有一名男大生今在批踢踢八卦板以「已收到徵召簡訊」為題發文表示，自己收到了一封來自私立長榮大學教務處的俄軍徵召簡訊，內容如下：

同學你好，經查核你已通過解放烏克蘭選拔。請於27日上午9點攜帶國民身分證到體育館領取槍枝，並於28日下午4時攜帶身分證、中華民國護照前往桃園國際機場登機飛往莫斯科報到。屆時有軍隊武裝人員為你發放軍服並帶您前往前線作戰。在此，我謹代表俄羅斯全體人民歡迎你的到來，並感謝你為獨立國協的偉大付出！再次提醒同學「參戰可以抵20學分」。

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▲台灣男大生收俄軍徵召令，簡訊內容曝光。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，立刻引起許多網友笑翻回應，「20學分欸，超划得來，快加入」、「直接領人生的畢業證書，入俄羅斯亂葬崗」、「20學分太賺了，快去」、「直接封鎖電話號碼，謝謝」、「這惡作劇簡訊真耗本」，也有不少網友納悶簡訊背後用意，「這個詐騙訊息有什麼好處嗎，感覺也不是要騙錢」、「假過頭，又沒邏輯，也沒利害關係，惡作劇吧」、「這騙不到錢，只能拿到個資」。

事實上，本站日前就在報導過「台灣女大生收到烏克蘭傭兵徵選配送槍枝！簡訊曝光 苦主狂+1」內文指出，有台灣有女網友收到一封「來自烏克蘭傭兵的徵選」，簡訊內文寫著「尊敬的XX小姐，您已通過烏克蘭傭兵選拔，請於2022年2月26日18時攜帶身分證與護照前往桃機，MU576次航班，為您配送槍枝，帶您前往戰場與俄軍奮戰。

不過經過記者實際查證後發現，中國東方航空「MU576次航班」當日並沒有此航班，該簡訊背後用意完全讓人摸不著頭緒。

▲烏俄戰火持續延燒，不實訊息頻傳要注意。（示意圖／路透）