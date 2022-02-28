連假單日湧2萬人次朝聖！　「台中最好逛夜市」今熄燈號

▲連假單日湧2萬人次朝聖！台中最好逛夜市今熄燈號。（圖／翻攝太原夜市官方粉絲團，下同）



記者游瓊華／台中報導

被網友們稱為「台中最好逛夜市」的太原夜市過了今夜將熄燈號，許多在地人及外縣市民眾趕在2月28日前來「最後一刷」。業者粗估，光是26、27日兩天，單日就湧入2萬人，許多攤位都大排長龍，停車場也擠爆。部分攤商透露，之後將轉戰總站夜市，但也有攤商仍抱一線希望，期待新地主讓夜市續留到土地動工使用。

太原夜市前身為東山夜市，當時地處東山路上，業者在4年前才遷移到環中東路和太原路口，不僅吸納周邊住戶消費者，由於鄰近74號快速道路、又正好在太原交流道旁，交通便利，加上除了上百攤美食外，還有海盜船等浮誇遊樂設施，也成為外地人到台中必逛夜市。

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農曆年後傳出太原夜市原地主已將土地賣給建設公司，夜市也在官方粉絲團上公告228是最後營業日，讓許多夜市迷感到惋惜。228連假更吸引民眾衝一波要「最後一刷」，民眾形容，連假人潮多到根本被推著走，每樣食物、設施都要等半小時以上，甚至有人開車來發現停車場爆滿，再衝回家換機車來逛夜市，許多攤商還因為生意太好，食物賣光提早打烊。

業者透露，前兩天單日都預估有2萬人潮到夜市，今天是連假最後一天，預期人潮不會像前兩天那麼多人，營業時間也不會延後，依照過去時間，預計到午夜12點鐘為止。