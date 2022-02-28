南投縣228連假用禮券催打疫苗奏效　首日逾8千人施打

▲南投縣228連假首日打疫苗送禮券，長者接種反應熱烈（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣為加強縣民疫苗保護力，於228連續假期首日，於全縣13鄉鎮市開設新冠疫苗假日接種站，本次活動除結合鄉鎮公所針對65歲以上（原民55歲以上）民眾採造冊接種方式辦理外，並在南投市家樂福開設快打站，由東華醫院支援10多位醫護及行政人員設站提供便捷貼心的疫苗接種服務。為鼓勵民眾踴躍接種疫苗，以提升自身免疫保護力，2月26日至3月15日接種第3劑疫苗的民眾均可獲得100元禮券。

衛生局陳南松局長表示，26日接種人數已達8674人，其中以莫德納疫苗接種5858人為最多。BNT疫苗接種2446人次之，民眾反應非常熱烈。

經統計南投市衛生所在慈濟聯絡處當日的接種人數就超過1100多人，草屯鎮衛生所除了疫苗接種也提供現場民眾社區健康篩檢、子宮頸抹片檢查、胸部X光檢查等多元性服務，接種人也高達1100多人；埔里鎮衛生所雖然只有上午接種，接種人數也近750人，鹿谷、竹山等衛生所不到半天的接種時間也達5、6百人以上的佳績。

陳南松表示，根據2月25日疾管署提供的COVID-19疫苗接種情形（依戶籍地）統計資料，南投縣12歲以上完成第1劑疫苗接種率為79.3%；第2劑疫苗接種率為73.1%；第3劑疫苗接種率為34.1%，其中民眾的第3劑疫苗接種率最低。分析原因可能是多數的民眾因疫情趨緩而失去接種疫苗的動力，加上南投縣民眾戴口罩的配合度頗高，縣內也無本土個案疫情，民眾心理多少會鬆懈，無危機意識，而有怠於接種疫苗。

但南投日前已再度出現確診者足跡，陳南松疾呼，「有打疫苗有保庇」、接種疫苗，「大家一起動起來」，也希望企業界能加強自主防疫管理能力，員工接種達一定人數也可主動與衛生局聯繫，將可提供「到廠到點服務」。