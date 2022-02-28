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俄烏戰爭的導火線是北約外擴　立委提醒：執政黨別怠惰

▲▼俄羅斯戰車,戰車,俄烏戰爭（圖／路透）

▲俄羅斯戰車。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

美國在俄烏衝突中沒有軍事援助，引爆許多台灣人心中的擔憂。國民黨立委李貴敏分析，俄烏戰爭的導火線就是北約外擴，她也提醒，這場戰爭的影響深遠，更牽涉產業的發展與民生物資，執政黨及其行政團隊應立即審慎因應，就別再怠惰了。

李貴敏表示，俄烏開戰，就算政府再怎麼辯稱台灣不是烏克蘭，也必須把烏克蘭當作借鏡。烏克蘭的實際遭遇告訴我們，絕不能把所有希望寄託友邦。因為承諾再怎麼好聽，會不會照辦都很難說；何況還有越戰、韓戰、阿富汗撤軍，及烏克蘭的例子歷歷在目。

李貴敏指出，每個國家都是以自己的國家利益為前提，絕對不會有讓自己家孩子去幫別人打仗的道理。所以國人絕對不要有幻想，以為外國會出兵幫我們防衛，凡事還是要靠自己。也拜託行政官員更不要再信口雌黃，導致老百姓對現實有錯誤認知。

李貴敏分析，俄烏戰爭的導火線就是北約外擴。眾所週知，歐洲跟俄羅斯之間本來是把烏克蘭當做緩衝空間，但現在烏克蘭想加入北約，加上西方陣營先前已吸收7個華沙公約國，等於北歐的軍力東擴。實務上，沒有一個大國會在地緣政治上可以容忍防線就在家門口，一定要在邊界有一個緩衝。同時烏克蘭的經濟也傾向歐盟，所以對俄羅斯來講，形成很大的壓力。

李貴敏說，國際社會中，很多佈局在採取行動之前就已開始，普丁從一開始承認烏東兩個國家獨立，再由這兩個國家求救，好讓俄羅斯師出有名，整套劇本跟外交戰略佈局息息相關，也和國際談判一致，都是透過舖陳佈局引導國際輿論或施壓。普丁當然很清楚美國會指責他，會發動西方陣營國家杯葛制裁，所以必須維持和中國大陸間密切溝通，在採取行動前，也必須佈局完成。

李貴敏表示，反觀歐美日等國前一陣子積極鼓動台積電前往投資設廠，也是本於自己國家利益的考量與布局。這些國家最擔心的就是半導體IC一旦因國際因素而斷鏈，會造成在地產業與經濟的衝擊。從台灣的角度而言，俄羅斯和烏克蘭既然都是能源和稀有原料供應國，我們當然希望戰事能在原物料庫存量消耗殆盡前落幕，以降低其對台灣產業的衝擊。

李貴敏提醒，這場戰爭的影響深遠，更牽涉產業的發展與民生物資，執政黨及其行政團隊應立即審慎因應，就別再怠惰了。

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