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烏克蘭佳娜合體「俄國好友」：我們都是人、都有心　不要再戰爭

▲▼來自烏克蘭的佳娜，與她最好的朋友來自俄羅斯的Sasha，在兩國開戰後首度同框。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲來自烏克蘭的佳娜，與她最好的朋友來自俄羅斯的Sasha，在兩國開戰後首度同框。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

記者林彥臣／綜合報導 

俄軍全面入侵烏克蘭，震驚全世界，在台的烏克蘭人與俄羅斯人的想法，也備受台灣人的關注。烏克蘭網紅佳娜在台灣最好的朋友，是來自俄羅斯的模特兒兼攝影師Sasha，兩人在兩國開戰後首度同框，只見在影片中，兩人都紅了眼眶，情緒相當難過，告訴網友們內心的想法。

佳娜表示，她和 Sasha有一個共同群組，總共有4個人，2個烏克蘭人、2個俄羅斯人，在開戰當天，群組裡的4個人全都嚇到了，一直跟家人確認是是不是真的，家人看新聞才告訴她，「真的開戰了」。

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Sasha表示，俄羅斯跟烏克蘭真的是好朋友，「為什麼要這樣子？」看到新聞的時候，心真的非常痛。

Sasha說，很多人問過她們，你們來自不同的國家，為什麼還會當朋友？但是她覺得，不論來自哪個國家，「我們都是人、我們都有心、我們都是好朋友、我們不要分開，應該要一起加油、互相保護彼此」。

佳娜說，以前有人問她，烏克蘭人跟俄羅斯人相處的問題，她總回答「沒有問題，只有我們的政府有問題」，但是現在烏克蘭人的態度變了，在IG、YouTube上，很多人開始霸凌俄羅斯人，但這是不對的，並不是每個俄羅斯人都想打仗。

Sasha說，現在俄羅斯很多城市，出現反戰示威，但是警察會打這些示威的民眾，真的非常可怕。

佳娜說，烏克蘭總統說，很多俄羅斯的軍人自己放棄參與戰爭，因為他們根本不知道，自己要去烏克蘭打仗。

▲▼來自烏克蘭的佳娜，與她最好的朋友來自俄羅斯的Sasha，在兩國開戰後首度同框。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲Sasha說，很多年輕的士兵，根本不知道自己要去烏克蘭打仗。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

Sasha說，當初政府告訴這些年輕的俄羅斯士兵，沒有告訴他們要打仗，只是去烏克蘭演習，所以很多跟她們差不多年紀、20幾歲的俄羅斯男生，到了烏克蘭才知道是要打仗，他們對烏克蘭人說，「不想要打仗」。

佳娜說，現在很多國家為了讓普丁停下來，對俄羅斯進行制裁，好像只有這個方法，可以讓普丁不要繼續打。

Sasha說，她去過烏克蘭，是一個很美麗的國家，「但是現在它很痛、我們也很痛，我們真的希望快一點結束，不要再打仗，拜託」。

▲▼來自烏克蘭的佳娜，與她最好的朋友來自俄羅斯的Sasha，在兩國開戰後首度同框。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲佳娜在最後謝謝台灣人的支持，也謝謝為反戰走上街頭的俄羅斯人。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

佳娜最後表示，謝謝台灣人支持、謝謝很多國家支持烏克蘭，也謝謝為了烏克蘭反戰示威的俄羅斯人，雖然他們會被打、會被抓起來，但是他們還是不怕，堅持去抗議，因為他們也不想打這個戰爭。

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