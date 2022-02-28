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議員發起下載「反普丁、反戰爭」標語　吳音寧加入力挺

▲議員邀全民下載反戰爭標語。（圖／議員黃盛祿提供）

▲議員邀全民下載反戰爭標語。（圖／議員黃盛祿提供）

記者唐詠絮／彰化報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第4天，彰化縣議員黃盛祿在臉書po文，譴責俄羅斯總統普丁威脅自由和平與民主，並發起下載「反普丁、反戰爭」標語活動，邀請民眾合拍並上傳臉書、IG分享，盼藉此團結力量向普丁說不，前北農總經理吳音寧及彰化不少民代及青年也加入響應活動。

▲議員邀全民下載反戰爭標語。（圖／議員黃盛祿提供）

▲議員邀全民下載反戰爭標語。（圖／議員黃盛祿提供）

黃盛祿指出，近日以來，看到俄羅斯總統普丁，不顧人民反對，不理會國際社會譴責，對烏克蘭發動侵略戰爭，血腥畫面令人感到憤怒、難過。世上沒有人有權利剝奪他人的生存權利。無論是政治野心，或是宣示強權的霸主。我反屠殺。因此，呼籲全球追求自由、民主，愛好和平的人士，一起站出來，用我們個人微小的力量，向普丁説不。

▲議員邀全民下載反戰爭標語。（圖／議員黃盛祿提供）

▲吳音寧響應「反普丁、反戰爭」標語活動。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

吳音寧也在個人臉書po文指出「在我看來，普丁的行徑，就是惡棍、流氓的行徑，只是這位惡棍，握有了極大的權力」。這場戰爭，毫無道理可言。不僅侵門踏戶，破壞烏克蘭人的家園，葬送年輕士兵們的生命，也深深傷害俄羅斯人民的經濟與日常。

▲議員邀全民下載反戰爭標語。（圖／議員黃盛祿提供）

▲吳音寧響應「反普丁、反戰爭」標語活動。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

吳音寧強調，「這是一場根本不應該發生的戰爭！所有侵略戰爭的發動，都不應該被接受。更何況，普丁迄今對發動戰爭所持的理由，全都相當牽強，只是藉口。作為世界的一員，身處台灣的我們，也許能協助烏克蘭的有限。但我想，至少我要用手上微小的力量，對獨裁者普丁說不！反普丁，反戰爭！反對大欺小！不屑強凌弱」。

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