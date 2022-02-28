WHO警告：烏克蘭「 醫用氧氣儲備」24小時內將耗盡　數千病患危急

▲烏克蘭受戰火影響，氧氣供應陷於危急狀況，恐有數千名病患生命遭受威脅。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）表示，由於烏克蘭戰事爆發，卡車無法將氧氣從工廠運送到烏國境內各地，大多數醫院的氧氣儲備將在未來24小時內耗盡，這將導致數千人的生命陷入危急。

美媒CNBC報導，WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）在27日的聯合聲明指出，俄羅斯的入侵擾亂了烏克蘭各地交通，卡車無法將氧氣從工廠運送到烏克蘭全國醫院，首都基輔也包含在內，目前烏克蘭的氧氣供應情況「已瀕臨非常危急」的地步。

▲新冠疫情時代下，氧氣供應的穩定至關重要。（示意圖／路透）

聲明稱，烏克蘭的大多數醫院可能會在未來24小時之內耗盡所有氧氣儲備，有些醫院的氧氣甚至已經用完，導致數千人的生命正處於危險之中。根據WHO說法，與俄羅斯入侵前相比，烏克蘭本周氧氣需求量增加25％，呼籲國際建立安全的過境走廊，透過鄰國波蘭的運輸路線增加供應，「當務之急是確保氧氣等醫療物資能送達所需的人們手中。」

WHO表示，氧氣供應對於COVID-19患者、懷孕與分娩、慢性疾病、敗血症、受傷與心理創傷引發併發症等患者來說至關重要，目前烏克蘭約有1700人因感染新冠肺炎住院治療。另外，電力和能源短缺也可能威脅到醫療系統的運作，運送病患的救護車可能在雙方軍隊交火中被困。

根據聯合國數據，自俄國入侵以來，烏克蘭至少有240名平民傷亡，其中64人喪生、176人受傷。然而，聯合國人道主義事務機構認為，實際數字可能更高。另據聯合國難民署指出，迄今已有36.8萬人撤離烏克蘭，逃往鄰進歐洲國家。烏克蘭政府估計，在最壞的情況下，難民人數可能達到500萬人。

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