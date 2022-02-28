俄國狂射350枚飛彈！美國防高官：改採「包圍戰」入侵烏克蘭

▲俄羅斯入侵烏克蘭進入第5天。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部一名高階官員27日透露，由於俄羅斯入侵烏克蘭進度似乎不如預期，俄方戰術可能轉為包圍戰術，這恐怕會增加民用設施受損與平民傷亡發生的可能性。據美方估計，俄方截至目前已朝烏克蘭目標發射350多枚飛彈。

路透報導，在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下達核武部隊高度戒備之際，美方認定，由於烏克蘭頑強抵抗，俄軍4天入侵行動進展有限，部分部隊甚至出現缺乏燃料等補給的狀況。

美國估計，截至目前俄羅斯已經朝烏克蘭發射350多枚飛彈，儘管大多數主要鎖定軍事目標，但部分擊中民用基礎設施。國防官員透露，以基輔城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的進攻為例，俄國可能正在採取包圍戰。

一般而言，包圍戰術涉及包圍敵人陣地、切斷補給與逃跑路線，接著由裝甲部隊、地面部隊等聯合軍力發動攻擊。官員坦言，儘管俄軍下一步動作仍有待觀察，但初步跡象令人擔憂，且採取包圍戰將會增加附帶傷害的可能性，「為了讓包圍戰術成功，將把民用設施列為目標，造成平民死傷」。

官員進一步透露，普丁在烏克蘭邊境部署的軍隊中，約莫有三分之一的軍力尚未進入烏克蘭，不過這幾天向烏克蘭派遣的部隊數量正迅速增加中。

►監獄開門！烏克蘭釋放「大量囚犯」參戰 接下來24小時是關鍵

►烏克蘭「國民女兵」戰死！誓言捍衛基輔 網紛悼念：她是國家英雄

►白俄特種部隊被目睹「集體登機」！疑準備空襲烏克蘭 戰事恐擴大

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》