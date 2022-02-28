烏克蘭市長宣布：搶劫者「就地槍斃」！　日托米爾亂世用重典

▲烏克蘭進入戒備狀態，許多逃難的居民流離失所。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭國家安全局稍早證實，位於基輔以西93公里外的日托米爾機場（Zhytomyr Airport）遭到火箭襲擊，而火箭則被認為是從白俄羅斯境內發射。日托米爾市長則宣布，即日起執法者將可當場射殺強盜，藉此警告搶匪不要在國家危難時刻為非作歹。

根據Lenta.ru報導，日托米爾（Zhytomyr）市長謝爾蓋（Сухомлин, Сергей Иванович）稍早正式宣布，為了維護治安，允許所有執法者在抓到搶劫者時，可將其就地擊斃。

謝蓋爾說，「我警告所有的人，警察、治暴分隊已經接獲命令，未來不需要拘留，執法者將可以直接開槍。」他甚至還強調，「這個城市不會再發生搶劫了。」

根據《每日郵報》報導，烏克蘭國家安全部門稍早證實，位於基輔西方約93公里處的日托米爾機場（Zhytomyr Airport）遭到火箭攻擊，而火箭已經確定是從白俄羅斯境內發射。軍方也有消息同步指出，白俄羅斯特種部隊被目擊登上飛機，準備對基輔進行空襲，恐將擴大俄烏戰爭。

日托米爾機場疑似遭到火箭襲擊的畫面不斷曝光，甚至有報導稱，火箭威力巨大到還出現衝擊波，而這個火箭也被指出是從白俄羅斯境內所發射的。事實上，隨著俄羅斯遲遲無法攻陷基輔與烏克蘭第二大城市哈爾科夫，白俄羅斯身為俄國盟友也被認為，可能在不久後加入這場戰爭。

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