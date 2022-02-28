烏克蘭前總統扛AK-47到前線　疾呼「導彈支援」！請求西方軍備補給

▲烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）呼籲西方增加軍援。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）25日扛著AK-47突擊步槍與防彈背心，加入基輔附近的前線作戰。而他27日受訪時更公開呼籲，西方國家對烏克蘭增加彈藥、無線電等更多軍備援助，尤其是「反坦克導彈」，因為這將有助於阻止俄羅斯坦克向前推進。

Former Ukrainian president Petro @poroshenko shows @JohnBerman the arms his group is carrying, including a short Kalashnikov and two machine guns, noting they don't have a tank or anything more since they just started this patrol a few days ago pic.twitter.com/03hUysku89 — Nora Neus (@noraneus) February 25, 2022

根據《每日郵報》報導，波洛申科27日接受CNN採訪時請求西方國家增援更多軍事裝備，幫助烏克蘭抵禦俄羅斯壓倒性的戰力，「增加軍火與制裁普丁政府一樣重要。」他說，每個作戰人員都應該配備反坦克導彈，因為這將有助於阻止俄軍坦克推進，「俄羅斯坦克駕駛將拒絕向烏克蘭推進，因為這（導彈）是無法躲避的。」

另外，波洛申科也呼籲增加防空導彈和無線電設備等援助，同時感謝拜登政府、北約為烏克蘭抵抗俄軍所做的貢獻。《每日郵報》指出，耗盡汽油又迷路的俄羅斯軍隊，在烏克蘭問路時遭到當地人襲擊。波洛申科表示，現在俄羅斯總統普丁不僅是對烏克蘭發動戰爭，還對西方宣戰，普丁宣布俄軍核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態，導致安全局勢出現新局面。

不過，推特網友也在波洛申科受訪影片中找到亮點，當這名前總統義憤填膺地批評普丁，說著準備好保衛國家之際，後方一名護衛兵的步槍彈匣卻掉了下來，波洛申科聽到聲音也立刻回頭一看，最後是其他士兵幫忙撿起彈匣。

Penasehat presiden Zelensky mau sok tangguh dengan di interview dgn latar belakang pengawal bawa senjata, ternyata malah jadi memalukan, magazine peluru jatuh di depan kamera. pic.twitter.com/cxPWZqjZdJ — Daemoen (@Mentimoen) February 27, 2022

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