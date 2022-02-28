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政院宣布參與國際對俄經濟制裁　蘇貞昌：會給予烏克蘭必要人道援助

▲▼針對國際經濟制裁俄羅斯，行政院長蘇貞昌召開會議研討。（圖／行政院提供）

▲針對國際經濟制裁俄羅斯，行政院長蘇貞昌召開會議研討。（圖／行政院提供）

記者杜冠霖／台北報導

針對烏俄戰情對台影響，行政院發言人羅秉成表示，28日早上，行政院長蘇貞昌召集各相關部會就烏克蘭局勢召開會議。會中除討論國際金融制裁俄羅斯對我國影響外，蘇貞昌表示，我國政府立場與世界上其他民主國家一致，嚴厲譴責俄國侵略烏克蘭的行為，也將同步參與對俄羅斯的經濟制裁行動，並給予烏克蘭必要的人道援助，希望能夠為和平解決爭端盡一分心力。

蘇貞昌召集各相關部會就烏克蘭局勢召開會議。會中針對國際金融制裁俄羅斯、擬將指定之俄羅斯銀行自「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）系統移出，以及台灣參與制裁俄羅斯後，對我國國際經貿與金融市場的影響、以及各項原物料供應穩定等進行討論。

經濟部、農委會表示，台俄雙邊貿易總額不大，俄羅斯也非我國主要能源與糧食供給來源，加上國內備存充足，短期間供應無虞。至於各國制裁手段若對全球供給有影響，中長期將會密切關注全球能源與糧食價格變動情況。

金管會表示，目前我國銀行匯款至俄羅斯均透過SWIFT系統，並透過中間行轉匯。若國際間將指定之俄羅斯銀行自SWIFT系統移出，斷絕其與國際金融體系的連結，雖其他未被移除SWIFT系統之俄羅斯銀行仍可處理匯款，惟仍可能有廠商部分後續收付款受影響。

蘇貞昌表示，我國政府立場與世界上其他民主國家一致，嚴厲譴責俄國侵略烏克蘭的行為，政府也將與國際社會同步，參與對俄羅斯的經濟制裁行動，並給予烏克蘭必要的人道援助，希望能夠為和平解決爭端盡一分心力。

由於各國制裁項目包括金融制裁與出口管制，蘇貞昌請各部會務必精確掌握國際各項作法，追蹤對國內各種企業的影響以及原物料進口的狀況。若因為政府作法導致廠商利益受損，應由政府加以協助。

蘇貞昌指出，在俄國侵略烏克蘭之際，除了加強國防整備的工作，維護股匯市穩定之外，境外勢力趁勢進行各項認知作戰，散播各種假訊息，意圖影響國內民心士氣與社會秩序，針對網路上各種有特殊意圖的假訊息，也請各部會即時澄清。

今日會議出席部會首長包括行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、政務委員黃致達、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、經濟部次長陳正祺、外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、法務部長蔡清祥、農委會副主委陳駿季。

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