扛AK-47開嗆普丁！烏克蘭前總統「是億萬富豪」　超狂背景曝光

▲烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

烏俄兩國激烈交戰4日，許多烏克蘭人民挺身保衛家園，日前，烏國前總統波洛申科（Petro Poroshenko）也扛著AK-47突擊步槍，在基輔街頭大罵普丁，而他的超狂背景曝光後，驚呆一票網友，不禁讚嘆「台灣富豪高官大概都拿綠卡先飛出去了」、「真的愛國」。

烏克蘭前總統波洛申科25日下午，背著一把AK-47突擊步槍，與一群持槍民眾站在基輔街頭，他在接受訪問時，怒譙俄總統普丁，「我們應該把他當成失去理智的人， 他簡直是瘋了，就是邪惡的化身，到這裡來殺烏克蘭人。」

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洛申科也直言，「普丁永遠無法擊倒烏克蘭，不論他派出多少士兵，不論他擁有多少飛彈、擁有多少核武，我們烏克蘭人都是自由的、擁有光明未來的歐洲人。」

Former Ukrainian president Petro @poroshenko shows @JohnBerman the arms his group is carrying, including a short Kalashnikov and two machine guns, noting they don't have a tank or anything more since they just started this patrol a few days ago pic.twitter.com/03hUysku89 — Nora Neus (@noraneus) February 25, 2022

看到這段慷慨激昂的喊話，就有網友好奇翻找洛申科的來歷，忍不住驚呼「他目前還是烏克蘭第五大富豪，我想不到台灣有哪個富豪會這樣幹，若是遇到這種情況就跑美國了吧！這就是西方的貴族精神嗎？」

畢業於基輔國立大學的洛申科，1996年創立了烏克蘭最大的糖果企業，被譽為「巧克力大王」，也是億萬富豪，後來陸續當過國家安全與國防委員會秘書、外交部長、貿易與經濟發展部長，並於2014年坐上總統大位。

雖然洛申科2019的連任之路，被喜劇演員出身的澤倫斯基斬斷，不過卸任後的他，依舊出任歐洲團結議會黨團領袖，並兼烏克蘭最高拉達關於歐洲一體化委員會委員。

對此，鄉民紛紛表示，「真的猛，而且之前還被說親俄」、「本島不流行貴族義務」、「即使是作秀也沒關係啊，至少他還肯做秀」、「台灣富豪都是跟你比誰跑得比較快」、「屌打台灣政客」；不過也有人說，「巧克力大亨被控貪污才落選。」

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