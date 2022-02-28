白俄總統警告：烏克蘭3天內就會「變成絞肉機」！力挺好友普丁

記者王佩翊／編譯

烏克蘭日托米爾機場（Zhytomyr Airport）遭到火箭攻擊，而當局認為，火箭是從白俄羅斯境內發射。不僅如此，根據烏克蘭與美國軍方消息證實，白俄羅斯已派出特種部隊，恐將參與俄烏戰事。然而白俄總統盧卡申科27日則警告，俄烏之戰應該盡快結束，因為不出3天，烏克蘭將會變成「絞肉機」。

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）



根據《每日郵報》報導，白俄羅斯27日舉行憲法改革公投，而修憲將會賦予總統盧卡申科更大的權力。他在投票所前談到俄烏之戰時表示，「烏克蘭的衝突只是個開端，相信我，我知道我在說什麼，如果繼續這麼下去，將會出現最壞的情況。」

盧卡申科說，「烏克蘭總統澤倫斯基不會躲在美國或其他國家的壁壘，這也是為何戰爭應該立即結束。我甚至不會稱之為戰爭，這只是個衝突而已。戰爭將持續1到2天，然而一旦延續到3天，烏克蘭將為成為『絞肉機』。」

根據烏克蘭軍方取得的最新情報，有大批白俄羅斯特種部隊被目擊登上戰機，恐將準備對烏克蘭進行空襲，而稍早一名美國官員也證實這項消息，白俄羅斯正準備派兵進入烏克蘭，力挺俄羅斯的入侵行動，行動最快可能28日就會展開。該名官員表示，「很顯然，白俄羅斯明斯克政府現在就是俄羅斯克里姆林宮勢力的延伸。」

烏克蘭日托米爾機場遭到火箭襲擊，烏克蘭國家安全局表示，火箭已經確定是從白俄羅斯境內發射。事實上，隨著俄羅斯遲遲無法攻陷基輔與烏克蘭第二大城市哈爾科夫，白俄羅斯身為俄國盟友也被認為，可能在不久後加入這場戰爭。

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