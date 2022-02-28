「美不會為台出兵」挨批認知作戰　李艷秋反問：那說美會出兵算詐欺？

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）



記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯日前出兵入侵烏克蘭，總統蔡英文喊話，台灣與烏克蘭不同，呼籲國人放心。對此，媒體人李艷秋28日表示，台灣當然不是烏克蘭，烏克蘭是全世界公認的主權國家，如此清楚明白地被俄羅斯侵略，美國都見死不救，「說『美國不會為台灣出兵』是認知作戰，如果說『美國一定會為台灣出兵』算不算詐欺？」

李艷秋表示，烏克蘭1991年脫離蘇聯獨立，有自己的國號國旗，全世界有180多個邦交國，包括俄羅斯（剛斷交）、中國、美國、及歐美你想得到的大國。她也是聯合國會員國，烏克蘭是全世界公認的主權國家。所以俄羅斯進攻烏克蘭，不管原因為何就是入侵，「這麼明顯的犯行，美國和歐洲盟邦狠話說盡，但就是不派兵，甚至沒有一個國家跟俄羅斯斷交。」

戰爭爆發之際，拜登曾說，「俄羅斯是世界上最強大的軍隊之一，這是非常困難的局面，事情有可能很快就變得瘋狂」，對此，李艷秋表示，美國擔心會引爆世界大戰，「可是...說好的國際正義、捍衛民主、濟弱扶傾呢？」

對於烏俄情勢，李艷秋指出，台灣看到這個發展，腦中難道不會飄過一絲疑問：在台海問題發生時，美國是不是有同樣的顧慮？當然，你可以說台烏不一樣，台灣這麼重要，美國經不起失去台灣。

李艷秋表示，但是別忘了，台灣跟美國沒有邦交，美國遵循的是「一個中國」政策，他承認的主權國家是「中華人民共和國」，不是中華民國。就算現在中美關係空前惡劣，台美關係空前熱烈，美國都沒有要跟老共斷交，跟台灣建交。

李艷秋表示，台灣和烏克蘭在國際間的條件無法相比，連烏克蘭如此清楚明白地被俄羅斯侵略，美國都見死不救，台海問題更複雜，中國勢力更強大，「你是美國人，你會把子弟送來台灣打仗嗎？烏克蘭總統大嘆人人都和烏克蘭站在一起，卻讓他單獨作戰，他的感嘆不會在台灣複製嗎？」

李艷秋指出，台灣上下都該建立共識：不管美國會不會來救，都要當他們不會來。季辛吉八年前給烏克蘭的建議，台灣的政客應該好好拜讀，其中最關鍵的一句是「不要做任一方勢力的馬前卒」。

李艷秋說，周旋在兩強間確實需要極大的智慧，如果智慧能力都不夠，最起碼要有備戰的準備；如果不備戰，又不願降低兩岸緊張關係，只想靠著當馬前卒來躲避戰火，「這根本就是把整個台灣送進烽火中，烏克蘭人民還能往波蘭、羅馬尼亞撤，台灣能撤到哪裡？」