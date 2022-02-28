　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子：用手塞進體內！妹竟答應

▲性,性病,保險套,性事,上床。（圖／翻攝自pixabay）

▲姊姊向她借拿老公用過的保險套。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，姊姊即將步入35歲，是個女強人也是個工作狂，遲遲沒有交往對象，前陣子姊姊提出，想要跟老公借精生子的念頭，她也點頭同意，姊姊希望可以拿用過的保險套，再自己將精液推進體中，「要做的時候先通知她，她到樓下等我們做完後領取套子」。刷新三觀的過程曝光後，網友們驚呆直呼太扯。

女網友在Dcard上發文，結婚3年，育有2寶，姊姊日前向她提出「跟老公借精生子」的想法，她認為如果照流程走，「有醫師協助我們當然願意」，不過姊姊覺得凍卵配對太麻煩，想直接拿老公用過的保險套，「然後再透過她自己的手，把保險套翻過來後，將殘精推到自己身體裡面」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了可以拿新鮮的精子，姊姊表示要行房的時候先通知她，她可以到原PO家樓下等，領取保險套，「剩下的事我會自己想辦法」；或者，如果原PO的老公願意透過DIY的方式收集精液，她願意提供營養費。原PO則擔憂表示，「我的顧慮是，這樣真的不會有法律問題嗎？還是真的成功受孕的話，我們只要一輩子隱瞞，就ok？」

▲桃園市吳姓男子與已婚女友婚外情，2018年因感情糾紛發生口角，竟連續揚言將公布其裸照與性愛照片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲姊姊表示，會用手把精子推進體內。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，網友們看傻眼，「不是有精子銀行嗎？」「休蛋幾咧...我看了什麼」、「男人這麼多，為什麼找妹婿的」、「她會不會以後搭上你老公啊」、「為什麼要你老公的？這麼隨便的嗎，還是另有目的」、「我只想知道妳姐有沒有欣賞妳老公？如果有後患無窮」。還有網友猜測姊姊可能別有目的，「搞不好已經做過了，用這個理由來讓妳以為是保險套的精子讓她懷孕」。

也有網友指出，該顧慮的不只是法律問題，「你要妳姊的孩子叫妳老公爸爸？」「同父異母的兄弟姐妹是阿姨的孩子，可怕，該顧慮的不只是法律問題吧」、「妳居然能接受妳姊姊的小孩是你老公的？」「姊姊生出來的小孩有妳老公的血緣，要叫妳老公爸爸行嗎？長大需要父愛，妳老公要讓出來嗎？」

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
3台人困在烏克蘭戰區！　吳釗燮私訊曝
快訊／「BLACKPINK」ROSÉ確診！　出國前被檢出陽性
全球對他欽佩！澤倫斯基「支持度破9成」　喜劇演員變抗俄領袖
談判將展開！　CNN斷言：普丁「1情況」才可能休戰
單身姊想生了！　竟拿「妹婿保險套」塞入體內
烏克蘭第2大城「滿地砲坑」！　震撼衛星圖曝光
台生曝逃到波蘭一路暢行關鍵！　現在要撤「最好帶上1物」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擺脫骨灰罈？紐約好市多出「聯名彼得兔」茶罐　網笑：寵物用

國1兩車追撞回堵2公里　國5持續紅爆！下半天國道8易塞路段曝

上親子廁所！兒見「邪惡之鈕」嗨喊：我要按囉　醫師爸崩潰了

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子：用手塞進體內！妹竟答應

扛AK-47開嗆普丁！烏克蘭前總統「是億萬富豪」　超狂背景曝光

逃到波蘭4台生將搭機返台「2人暫留」　3名未搭撤僑巴士現況曝

免排隊！紫南宮號召民眾挽袖捐熱血　捐滿500cc送虎年金銀錢母

22hrs征戰369公里！柯文哲被酸靠裝備　網卻驚「1細節」真的猛

俄兵慘遇汽車拋錨　傻跑「烏國警局求救」！鄉民笑翻：花式投降

收假日全台好天氣　這天起冷空氣接連殺到！北部「急降7度」

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

擺脫骨灰罈？紐約好市多出「聯名彼得兔」茶罐　網笑：寵物用

國1兩車追撞回堵2公里　國5持續紅爆！下半天國道8易塞路段曝

上親子廁所！兒見「邪惡之鈕」嗨喊：我要按囉　醫師爸崩潰了

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子：用手塞進體內！妹竟答應

扛AK-47開嗆普丁！烏克蘭前總統「是億萬富豪」　超狂背景曝光

逃到波蘭4台生將搭機返台「2人暫留」　3名未搭撤僑巴士現況曝

免排隊！紫南宮號召民眾挽袖捐熱血　捐滿500cc送虎年金銀錢母

22hrs征戰369公里！柯文哲被酸靠裝備　網卻驚「1細節」真的猛

俄兵慘遇汽車拋錨　傻跑「烏國警局求救」！鄉民笑翻：花式投降

收假日全台好天氣　這天起冷空氣接連殺到！北部「急降7度」

預約T1本土年度最佳扣籃　府城飛鷹劉駿霆單臂重扣超殺

超前部屬白色情人節！city’super獨家引進　滿額送巧克力爆米花

闖紅燈酒測值1.0　賓士男喊：怎麼可能！女伴也要被罰

不斷更新／ROSÉ也確診！《Queendom 2》女團3人染疫「缺席表演」

3台人困烏克蘭戰區　他曝吳釗燮私訊：火速派車接走費用政府負擔

單戀偏鄉女教師！6寶爸2度闖宿舍　破壞鐵網監視器下場曝

擺脫骨灰罈？紐約好市多出「聯名彼得兔」茶罐　網笑：寵物用

廣島宣布開幕戰先發　大瀨良大地連4年擔綱

《黑澀會》米奇確診1周再快篩「傻眼反應全被拍」！還原時間軸：大家都得了

軍方疑輕忽中共「空探氣球」　一句話讓他氣炸：搞不清嚴重性？

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

俄兵被逼去打仗「被烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面

今熱飆30℃↑　2波冷空氣「降7度」轉雨時間曝

天氣好就脫了！正妹登山「超猛身材照」曝光　6000人朝聖

幫烏克蘭就是幫台灣　他揭現在做這事：害台灣

裝甲車「被拖拉機牽走」俄兵狂追！網爆眼熟

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

高鐵門邊追劇　她手機噴飛精準進縫

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

台生曝平安到波蘭關鍵：要撤最好帶國旗　

外派日本「加薪4萬」她問：可行嗎？

國家軍力「台灣排13」贏以色列！網見1數據笑了

俄兵汽車拋錨「求救烏國警局」！鄉民笑喊花式投降

俄羅斯是癌細胞　他嘆：人類不見棺材不掉淚

更多熱門

相關新聞

愛犬異常狂吠　塑膠味飄來竄火花

愛犬異常狂吠　塑膠味飄來竄火花

好險狗狗夠機靈！一名女網友26日在Dcard分享，家中飼養的愛犬「哈魯」日前晚上在家中發出吠叫聲，起初大家還不以為意，直到聞到塑膠味後才衝到1樓查看，這才發現抽水馬達故障燒了起來，趕緊將火勢撲滅。事後家人回想事情發生經過，驚覺是「哈魯救了全家」，直呼牠很厲害。

看起來有C！A杯妹恩愛完被分手：說我太騙

看起來有C！A杯妹恩愛完被分手：說我太騙

咖啡廳平日都人「不用上班？」　網揭2關鍵

咖啡廳平日都人「不用上班？」　網揭2關鍵

酒後「誤叫1專車」　她以為被司機虧！尷尬癌爆網笑翻

酒後「誤叫1專車」　她以為被司機虧！尷尬癌爆網笑翻

「最笨蘋果產品」它被點名　充電就不能用！遭網噓爆

「最笨蘋果產品」它被點名　充電就不能用！遭網噓爆

關鍵字：

借精生子姊妹Dcard

讀者迴響

熱門新聞

女星揭「音樂才子」召妓不戴套　3線索洩身份

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

未來24hrs是關鍵　烏國釋放大量囚犯參戰

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

男神「被迫出櫃」消失螢光幕5年

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

無人機轟炸俄軍影像首曝光：歡迎來到地獄

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面