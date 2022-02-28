單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子：用手塞進體內！妹竟答應

▲姊姊向她借拿老公用過的保險套。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，姊姊即將步入35歲，是個女強人也是個工作狂，遲遲沒有交往對象，前陣子姊姊提出，想要跟老公借精生子的念頭，她也點頭同意，姊姊希望可以拿用過的保險套，再自己將精液推進體中，「要做的時候先通知她，她到樓下等我們做完後領取套子」。刷新三觀的過程曝光後，網友們驚呆直呼太扯。

女網友在Dcard上發文，結婚3年，育有2寶，姊姊日前向她提出「跟老公借精生子」的想法，她認為如果照流程走，「有醫師協助我們當然願意」，不過姊姊覺得凍卵配對太麻煩，想直接拿老公用過的保險套，「然後再透過她自己的手，把保險套翻過來後，將殘精推到自己身體裡面」。

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為了可以拿新鮮的精子，姊姊表示要行房的時候先通知她，她可以到原PO家樓下等，領取保險套，「剩下的事我會自己想辦法」；或者，如果原PO的老公願意透過DIY的方式收集精液，她願意提供營養費。原PO則擔憂表示，「我的顧慮是，這樣真的不會有法律問題嗎？還是真的成功受孕的話，我們只要一輩子隱瞞，就ok？」





▲姊姊表示，會用手把精子推進體內。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，網友們看傻眼，「不是有精子銀行嗎？」「休蛋幾咧...我看了什麼」、「男人這麼多，為什麼找妹婿的」、「她會不會以後搭上你老公啊」、「為什麼要你老公的？這麼隨便的嗎，還是另有目的」、「我只想知道妳姐有沒有欣賞妳老公？如果有後患無窮」。還有網友猜測姊姊可能別有目的，「搞不好已經做過了，用這個理由來讓妳以為是保險套的精子讓她懷孕」。

也有網友指出，該顧慮的不只是法律問題，「你要妳姊的孩子叫妳老公爸爸？」「同父異母的兄弟姐妹是阿姨的孩子，可怕，該顧慮的不只是法律問題吧」、「妳居然能接受妳姊姊的小孩是你老公的？」「姊姊生出來的小孩有妳老公的血緣，要叫妳老公爸爸行嗎？長大需要父愛，妳老公要讓出來嗎？」