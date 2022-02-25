「最笨蘋果產品」它被點名　充電就不能用！網噓爆：續航力很長

▲蘋果於2015年發布「巧控滑鼠2」。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者黃品臻／綜合報導

蘋果產品通常受到多數人歡迎，但總有些不討喜的設計，就有網友提到「最笨的蘋果設計」，雖然外觀設計的確有其不方便之處，但還是有網友認為這並不影響使用過程！

一名網友在Dcard以「#Mac 有人有這顆嗎」為題發文，抱怨蘋果巧控滑鼠2的設計很笨，「如果你覺得自己很笨，請記住有一名蘋果的設計師曾經設計過一個在充電時無法使用的滑鼠」。從照片可見，巧控滑鼠2的充電孔在底部，只要接上充電線，就等同於無法使用。

▲原PO認為巧控滑鼠2充電就不能使用的設計很笨。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出吸引有共鳴的網友留言表示，「我家有，但iMac沒用過幾次被我爸打入冷宮哈哈哈哈哈」、「上一代更爛，用一般的電池供電，超級容易沒電，一快沒電藍芽就連不上電腦，用到爆氣，而且還超難握」。

不過也有不少網友提出相反意見，「我感覺一堆人沒買過，這東西那麽省電，就算只充電一分鐘我看也可以使用一整天了吧，沒電時先短時間充一下應急，之後休息的時候充飽有那麼難？」「真的，我之前有一次半年沒用，打開還有6成的電量」、「一堆人不推，但說實在搭配Bettertouchtool設定還蠻好用的，真的很少需要充電，反正隨時看得到電量就睡覺充一充吧」、「這個滑鼠充一次電可以蠻久的～而且充電也不算充很久啊」。

巧控滑鼠2是蘋果在2015年發布的產品，取消了第一代需更換電池的設計，改用無線即可充電式設計，據蘋果官網資料顯示，每次充電可為巧控滑鼠提供約1個月或更長時間的電力。