酒後「誤叫1專車」　司機問話她以為被虧！尷尬癌爆發網笑翻

▲原PO與朋友喝酒後叫車不小心點選到「寶寶專車」。圖非文內計程車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

喝酒之後切記不可開車，叫計程車或請朋友載才是對的選擇！有網友發文分享，與朋友喝酒後叫計程車回家，但由於兩人都已喝得醉醺醺的，一個手滑，竟叫了一台「專車」，直到上車才發現，尷尬瞬間讓網友們笑翻。

一名女網友在Dcard以「朋友搭個計程車還以為司機在虧她」為題發文分享，和朋友出門喝酒後，因為兩人住得近，也都喝得醉醺醺的，回程時便叫了計程車一起搭回家，結果不小心手滑按到「寶寶專車」，當下並沒有發現，直到上車後發生的趣事，原PO才發現原來他們叫錯車了。

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原PO還原現場情境，兩人一上車後，司機就開口問了一句「請問寶寶幾歲」，由於原PO朋友的暱稱就是「Bao」，聽到司機的問題後，原PO朋友回了一句「啊～矮油司機大哥這麼會講話喔，看不出來我已經30了嗎？」

此時司機又再問了一次寶寶年齡，但原PO朋友已經太醉，再回覆司機表示，「我30了啊，大哥～想虧妹也不是這樣裝傻齁～哈哈，不過你很會講話，我喜歡」。聽到這司機似乎懂了些什麼，反問原PO和朋友，是否不小心按到寶寶專車，此時原PO才反應過來，連忙跟司機道歉，而一旁已經完全醉了的原PO朋友仍不改「幽默本色」，回應司機「哀油，大哥，我就是BaoBao啊～這台車就是我的專車，沒問題沒問題」，司機也因此被逗笑、繼續上路。

▲原PO分享與朋友喝醉後在計程車上發生的趣事。（圖／翻攝自Dcard）

尷尬癌爆發的原PO直言，當下真的很想躲進洞裡假裝不認識身旁朋友，搞笑情境也讓網友們紛紛留言表示，「好好笑，只有原PO妳一個人獨自尷尬」、「司機可能以為又載到瘋子了」、「只能說剛好而已，而且司機還蠻有耐心問妳們，也是很厲害」、「完美詮釋只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「只留下司機在風中臨亂」、「寶寶專車出發囉，嘟嘟～」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。