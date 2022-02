敘利亞傳奇叛軍看不下去！　高喊「準備好了」要幫烏克蘭抗俄

▲敘利亞「傳奇叛軍」哈姆德願意加入戰爭,協助烏克蘭抗俄。(圖/翻攝自推特/@suheilhammoud)

記者葉睿涵/綜合報導

烏俄戰爭即將邁入第5天,兩國軍方仍在苦苦交戰。敘利亞曾獨自摧毀140多輛坦克的知名叛軍哈姆德(Suheil al-Hammoud),最近在推特透露,他自願前往烏克蘭作戰,「我已經準備好了」。

綜合外媒報導,有「傳奇叛軍」之稱的哈姆德,過去因在敘利亞內戰時期,用反坦克飛彈摧毀140多輛政府軍坦克而一戰成名。他25日在推特上發文譴責俄羅斯侵入烏克蘭的行動並寫道,「我要怎麼做才能去烏克蘭,並與烏克蘭軍隊並肩作戰呢?有沒有人可以告訴我方法?我已經準備好了。」

How can I go to Ukraine and fight alongside the Ukrainian army Is there a way I'm ready