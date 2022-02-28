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烏克蘭危機美國已無力　習近平智囊：地緣政治天枰傾向中國

▲▼烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲響。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲響。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

烏克蘭局勢牽動全球神經，被視為習近平智囊的學者鄭永年近日發文指出，烏克蘭危機只是舊國際秩序解體的表象之一，美國主導的北約的行為表明，原本一超多強的世界秩序，美國已經無力維持，「地緣政治的天枰再次傾向中國。」

▲▼香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（圖／記者陳政錄攝）

▲香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（圖／ETtoday資料圖）

鄭永年近日在《觀察者網》發布文章，指舊冷戰秩序解體表面上看是西方秩序的全面勝利，但實際上就在那一刻起開始孕育新的國際秩序了，而新國際秩序是沿著「兩條歷史主線」展開。

他接著闡述道，第一條主線是北約東擴對俄羅斯戰略空間的極度擠壓，及由此而來的俄羅斯的極度不安全感，對普丁來說，北約東擴與西方領導人在東西德統一時對俄做出的允諾背道而馳，是對俄羅斯歷史性的背叛。

鄭永年指出，第二條主線是中國的崛起和美國對中國的防範，蘇聯的解體使得美國成為世界上唯一的霸權，以北約的名義侵入往日蘇聯的地盤只是美國的一條戰線，美國的另一條更為重要的戰線是在亞洲應對一個迅速崛起的中國。

他表示，美國今天的對華政策已經超越經濟領域，轉向聚焦於所謂的「中國帶來的外交戰略和地緣政治威脅」，但現在，普丁用一場全面的烏克蘭戰爭震驚了歐洲、震驚了美國、震驚了全世界。

鄭永年認為，美國通過出兵烏克蘭的方式參與這場戰爭的可能性並不大，但美國真正認識到自己的戰略判斷失誤，意識到普丁和俄羅斯依然不可小看。這將大大延緩美國的戰略精力從歐洲轉移到印太地區的步伐。

他表示，接下來，普丁預計還有15年—20年時間爭取進一步組建和完善一個「小蘇聯」，對美國人來說，這些年來「中國是美國頭號威脅」的論斷是可以質疑的了。

「地緣政治的天枰再次傾向中國。」鄭永年表示，美國主導的北約的行為表明，原本一超多強的世界秩序，美國已經無力維持，新的世界秩序朝著多元化深度發展，即「深層多元主義」；對中國來說，烏克蘭戰爭讓當前百年未有之大變局更加複雜化。

他最後指出，「有一點是非常清楚的，大國之所以為大國，或者之所以被視為大國，並不在於其挑戰舊秩序，更不在於其進行戰爭的能力，而在於其推進和維持國際和平的責任和能力。」

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