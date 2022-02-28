　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！王牌飛行員比讚證實　傻眼真相曝光

▲▼被稱為「基輔之鬼」的烏克蘭王牌飛行員，官方宣稱其駕駛著米格-29擊落俄羅斯至少10架軍機。（圖／翻攝自推特）

▲被稱為「基輔之鬼」的烏克蘭王牌飛行員，官方宣稱其駕駛著米格-29擊落俄羅斯至少10架軍機。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭，整場戰事持續至第4天，儘管雙方仍舊激烈交戰，但網路上卻流傳著一段影片，內容是烏軍米格-29戰機（MiG-29）穿梭首都基輔上空英勇作戰，擊落俄軍至少10架戰機，其神秘身份被稱作是「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv），儘管影片被烏克蘭當局證實，卻還是有事實查核組織揭開其神秘面紗。

根據英媒《每日郵報》，從俄軍發射導彈攻擊基輔、全面入侵烏克蘭開始，網路上便瘋傳一段影片，米格-29戰機以驚人速度飛掠基輔上空，並疑似與俄軍的蘇-27戰機（Su-27）交鋒，之後更傳出開戰30個小時以內擊落蘇-35（Su-35）戰機2架、蘇-25戰機（Su-25）2架、蘇-27戰機（Su-27）與米格-29戰機各1架，消息傳出後振奮烏克蘭人的心，使該影片點擊率超過500萬。

烏克蘭政府、烏克蘭安全局紛紛於27日在官方推特上傳相關影片，影片長達38秒，同時公開表揚尚未透露姓名的「王牌飛行員」，證明其真實性，點出以下描述，「烏克蘭可能得到了二戰以來的第一張王牌，這是米格-29的匿名飛行員，綽號為『基輔之鬼』，在2022年2月俄軍入侵的30個小時內，他擊落6架俄軍軍機，截至2月26日已擊落10架，基輔之鬼射了2倍的子彈。」

「儘管還未知到底是誰正在駕駛這架烏克蘭的米格-29戰機，也不知道他是否得為擊落10架俄軍軍機負責，但烏克蘭人很感激這位膽識過人的英雄，他把俄羅斯軍機當作早餐在吃！」

▲▼影片稱，「基輔之鬼」擊落10架俄戰機。（圖／翻攝自推特）

▲影片稱，「基輔之鬼」擊落10架俄戰機。（圖／翻攝自推特）

影片最後顯示出一張相片，一名身穿飛行員裝備的男子坐在駕駛艙內豎起大拇指，這張相片也被烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）分享。波洛申科25日在推特貼文表示，「照片是米格-29飛行員，同樣被稱為『基輔之鬼』，他讓敵人感到恐懼、讓烏克蘭人感到驕傲，他戰勝俄羅斯飛行員6次，如此強大的防守，烏克蘭一定贏！」

烏克蘭國防部也在報導中發佈米格-29戰機的照片，稱退役的飛行員正在返回烏克蘭的空軍部隊，「搞不好其中一人就是米格-29的空中復仇者，這就是基輔人經常看到的。」

不過，《每日郵報》卻質疑其真實性。報導指出，路透事實查核組織（Reuters Fact Check）調查後發現，影片的部分片段疑似引用自2008年電腦遊戲「數位模擬戰鬥」（Digital Combat Simulator World，DCS World）。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！　傻眼真相曝光
俄裝甲車「被拖拉機牽走」影片曝光！　士兵一路尷尬狂追
《唐伯虎》冬香是「台灣性感女神」演的！　真面目美呆
監獄門開了！　烏克蘭釋放「大量囚犯」參戰
女大生失蹤！校方急找人　警一查驚見：跑去林森北賣淫
烏克蘭「國民女兵」戰死！　臉書最後貼文網淚崩
快訊／神達1員工確診！　園區全員緊急篩檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏戰爭爆發第4天！南韓文在寅宣布：對烏克蘭實施「人道援助」

白俄總統警告：烏克蘭3天內就會「變成絞肉機」！力挺好友普丁

不斷更新／俄大軍挺進！基輔遭全面包圍　傳白俄將參戰派傘兵空降

「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！王牌飛行員比讚證實　傻眼真相曝光

敘利亞傳奇叛軍看不下去！　高喊「準備好了」要幫烏克蘭抗俄

快訊／美官員證實「白俄羅斯支援俄軍」　最快28日派兵烏克蘭

烏克蘭市長宣布：搶劫者「就地槍斃」！　日托米爾亂世用重典

快訊／烏克蘭官方：首都基輔出現爆炸聲響！　白俄傘兵傳已出動

快訊／白俄戰機傳飛往烏克蘭！　已通過公投：恢復擁核讓俄軍長駐

烏媒稱白俄加入俄軍一起攻烏　首波攻擊剩不到1hr！傘兵將進入基輔

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

許凱偷吻吳謹言...醒來不認「再不醒便親了」　「公主抱+捏臉殺」傲嬌：累得我親自抱妳！

俄烏戰爭爆發第4天！南韓文在寅宣布：對烏克蘭實施「人道援助」

白俄總統警告：烏克蘭3天內就會「變成絞肉機」！力挺好友普丁

不斷更新／俄大軍挺進！基輔遭全面包圍　傳白俄將參戰派傘兵空降

「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！王牌飛行員比讚證實　傻眼真相曝光

敘利亞傳奇叛軍看不下去！　高喊「準備好了」要幫烏克蘭抗俄

快訊／美官員證實「白俄羅斯支援俄軍」　最快28日派兵烏克蘭

烏克蘭市長宣布：搶劫者「就地槍斃」！　日托米爾亂世用重典

快訊／烏克蘭官方：首都基輔出現爆炸聲響！　白俄傘兵傳已出動

快訊／白俄戰機傳飛往烏克蘭！　已通過公投：恢復擁核讓俄軍長駐

烏媒稱白俄加入俄軍一起攻烏　首波攻擊剩不到1hr！傘兵將進入基輔

俄烏戰爭爆發第4天！南韓文在寅宣布：對烏克蘭實施「人道援助」

政院宣布參與國際對俄經濟制裁　蘇貞昌：會給予烏克蘭必要人道援助

白俄總統警告：烏克蘭3天內就會「變成絞肉機」！力挺好友普丁

家人出門臘腸單獨顧家「從陽台摔下來」　鄰居以為虐狗通報

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

梁赫群被酸「消費孔劉」收私訊：完了要被告了！　結局反轉

免排隊！紫南宮號召民眾挽袖捐熱血　捐滿500cc送虎年金銀錢母

瘋狂下單「送奶粉到火災空屋」　外送員起疑報警！詭男取貨被逮

年輕人買不起房　都怪自己廢？　神人點出關鍵：不合理

有生之年竟能等到續作　《狼與辛香料》宣布推出新作動畫

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

無人機轟炸俄軍影像首曝光：歡迎來到地獄

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

普丁一天燒掉5600億　俄國怕了！

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗

未來24hrs是關鍵　烏國釋放大量囚犯參戰

白俄特種部隊被目睹「集體登機」！俄烏戰事恐擴大

烏「國民女兵」戰死　網悼念：國家英雄

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

基輔遭全面包圍！　衛星圖曝俄調動大軍挺進

更多熱門

相關新聞

習近平智囊：地緣政治天枰傾向中國

習近平智囊：地緣政治天枰傾向中國

烏克蘭局勢牽動全球神經，被視為習近平智囊的學者鄭永年近日發文指出，烏克蘭危機只是舊國際秩序解體的表象之一，美國主導的北約的行為表明，原本一超多強的世界秩序，美國已經無力維持，「地緣政治的天枰再次傾向中國。」

美官員證實　「白俄準備派兵烏克蘭」

美官員證實　「白俄準備派兵烏克蘭」

烏克蘭市長宣布：搶劫者「就地槍斃」！

烏克蘭市長宣布：搶劫者「就地槍斃」！

即／烏克蘭官方：首都基輔出現爆炸聲響

即／烏克蘭官方：首都基輔出現爆炸聲響

快訊／白俄羅斯戰機傳飛往烏克蘭

快訊／白俄羅斯戰機傳飛往烏克蘭

關鍵字：

國際焦點國際軍武俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯基輔之鬼米格-29王牌飛行員

讀者迴響

熱門新聞

女星揭「音樂才子」召妓不戴套　3線索洩身份

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

無人機轟炸俄軍影像首曝光：歡迎來到地獄

房客退租前「交3個月繳費單據」　女房東慘掉陷阱

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面