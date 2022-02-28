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快訊／美官員證實「白俄羅斯支援俄軍」　最快28日派兵烏克蘭

記者詹雅婷／編譯

美媒《華盛頓郵報》報導，美國一名官員27日晚間表示，白俄羅斯正準備派兵進入烏克蘭，力挺俄羅斯的入侵行動，行動最快可能28日就會展開。

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

這名官員表示，「很顯然，白俄羅斯明斯克政府現在就是俄羅斯克里姆林宮勢力的延伸。」

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的盟友，然而卻在烏俄雙方即將舉行首次外交會談之際，傳出白俄羅斯即將參戰的消息。

烏克蘭駐聯合國大使先前透過聲明指出，「假若烏俄談判的結局為終結戰爭迎來和平，那我們會很高興，但我再次強調，我們不會放棄、我們不會投降，我們一寸土地都不會讓。」

此前，《基輔獨立報》宣稱，白俄將於28日清晨5點派兵，讓白俄傘兵搭上第一架伊留申-76（IL-76）的運輸機，前進烏克蘭境內作戰，但並未無法確定消息中的當地時間指的是白俄羅斯或是烏克蘭時間。

烏克蘭國家安全部門稍早證實，位於基輔西方約93公里處的日托米爾機場（Zhytomyr Airport）遭到火箭攻擊，而火箭已經確定是從白俄羅斯境內發射。軍方也有消息同步指出，白俄羅斯特種部隊被目擊登上飛機，準備對基輔進行空襲，恐將擴大俄烏戰爭。

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