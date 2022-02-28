基輔實際慘況曝！難民連夜逃「人車塞整路」　小孩直接睡路邊





▲基輔地鐵26日情況，民眾紛紛下來躲避空襲轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

基輔連續2天頂住俄軍陸、空猛攻，期間大量難民逃往烏克蘭邊界，尋求波蘭、匈牙利等國家幫助，31歲的達瑞娜（Daryna）在邊界和丈夫分別，丈夫調頭直接開回基輔為國家打仗，她則是和其他難民排上冗長的隊伍，等待跨越國境。她說基輔現在到處都是俄軍部隊，逃離的難民眾多，甚至有家長只能帶著小孩睡路邊。

BBC報導，達瑞娜27日接受訪問前，才剛花了3天的時間從基輔連夜出逃到鄰國匈牙利，整趟逃難路線長達800公里，她的丈夫奧列格（Oleg）開車載她一路逃出來的。抵達烏匈邊境後，奧列格放她下車，然後立刻調頭趕回去基輔，加入民兵保衛國家。

▲▼壯年和青年男性留在烏克蘭加入民兵，難民四散逃往國外，部分已抵達德國柏林。（圖／路透）

達瑞娜等了10個小時才獲准步行進入匈牙利，現在她在邊境的另一邊，正在帳篷裡接受紅十字會的救濟安排。「基輔已經失去生機，到處都是俄羅斯部隊」，她受訪時試著忍住眼淚，「他們跟著坦克和火箭彈一起開進城市，到處都失火了，現在狀況非常糟糕。」

People in Kyiv don't leave their cats behind. pic.twitter.com/romBYtwB29 — Cromortuary(@CromartyHeather) February 25, 2022

難民從哈爾科夫（Kharkiv）和基輔等城市出逃，公路上擠滿拖拉著小孩和財物的人們，達瑞娜說有很多人甚至沒有地方可躲，「我們途中在路邊一間旅館過夜，路上有些人帶著小孩，他們直接睡在...」她開始痛哭，無法繼續說下去。

難民現在全擠滿邊境，邊境衛隊每小時只允許一輛車通過，等待援助的人車隊伍已經向後綿延到下一個村莊去。奧列格抵達烏克蘭西部最大城市利沃夫（Lviv）後傳訊息給她，他花了10個小時開了270公里，他說路上到處是人車，而且嚴重缺乏汽油。



