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快訊／歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器　祭「新招」制裁俄羅斯

▲▼歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5日針對英國脫歐，再度重申歐盟立場。（圖／路透）

▲歐盟宣布向烏克蘭提供武器支援。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

根據BBC最新消息，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）27日表示，歐盟將開始向烏克蘭運送武器，也是歐盟史上第一次展開這樣的行動，「這個舉動象徵了一個分水嶺時刻！」

馮德萊恩除了宣布歐盟要向烏克蘭運送武器外，還還宣布了一系列針對俄羅斯、白俄羅斯的新制裁措施，包含向俄羅斯關閉所有歐盟領空、制裁俄羅斯國有媒體公司，像是俄羅斯通訊社和今日俄羅斯等。

俄羅斯總統普丁27日在一場會議上簽署執行命令，由於西方國家對俄羅斯採取了不友好的行動且實施了制裁，所以他要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」。「特別警戒」為俄羅斯核威懾部隊、戰略導彈部隊的最高警戒級別。

對此，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）譴責，普丁下令將國家包含核武器的威懾力量置於高度戒備狀態，這是非常危險的言論，「如果把這種言論與他們在烏克蘭所做的事情結合起來，這會加劇局勢的嚴重性」。

史托騰伯格說，「上述情況就是為什麼我們要向烏克蘭提供支持的原因，也是過去幾周、幾個月中，北約在東部盟國中增加『存在』的原因」、「我們必須意識到我們現在面臨著安全的新形態」、「我們需要適應，更具侵略性的俄羅斯」。

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