基輔遭全面包圍！　衛星圖曝俄調動大軍挺進「軍車綿延5公里」

▲俄軍集結大軍向基輔挺進。(圖/翻攝Maxar)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄烏開戰進入第4天,基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)表示,整個基輔已經徹底被俄軍包圍,部隊和平民撤退路線也受阻。最新衛星圖顯示,俄軍已調動超過100輛軍車大隊開往基輔,車隊綿延長達3.2英哩(約5.15公里)。

New@Maxar satellite images show a 3.25-mile convoy of Russian ground forces with 100s of military vehicles NE of Ivankiv, Ukraine and moving toward Kyiv (40 miles away). Contains fuel, logistics, armored vehicles (tanks, infantry fighting vehicles, self-propelled artillery). pic.twitter.com/Z75iNhy7Jw