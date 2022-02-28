基輔遭全面包圍！　衛星圖曝俄調動大軍挺進「軍車綿延5公里」

▲俄軍集結大軍向基輔挺進。（圖／翻攝Maxar）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏開戰進入第4天，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，整個基輔已經徹底被俄軍包圍，部隊和平民撤退路線也受阻。最新衛星圖顯示，俄軍已調動超過100輛軍車大隊開往基輔，車隊綿延長達3.2英哩（約5.15公里）。

New@Maxar satellite images show a 3.25-mile convoy of Russian ground forces with 100s of military vehicles NE of Ivankiv, Ukraine and moving toward Kyiv (40 miles away). Contains fuel, logistics, armored vehicles (tanks, infantry fighting vehicles, self-propelled artillery). pic.twitter.com/Z75iNhy7Jw — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022

克里契科接受美聯社訪問時被問到，如果俄軍奪下烏克蘭首都，烏軍是否有準備任何撤退平民的計畫，他表示目前無法做到，「因為所有出路都被堵住了，我們已經被包圍。」基輔市區空襲警報徹夜不斷，此前俄軍疑似誤炸民宅，也讓首都居民害怕自家會不會成為下個被轟炸的地方。

克里契科稍早指出俄軍主力部隊已經在基輔外圍合圍，距離基輔只剩下20公里，部分部隊前鋒可能更接近首都。美國衛星公司Maxar最新出爐的衛星圖也顯示，俄軍支援已挺進到距離基輔40公里外的城郊，車隊中有坦克、油料運補車以及後勤補給車隊，顯示除了加強合攻基輔的火力，也要補足前線部隊後勤斷炊的問題。