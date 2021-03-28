嘉義縣市首座樂齡健身房啟用　85歲阿公槓鈴扛臉不紅氣不喘

▲嘉義縣樂齡健身房魚中埔鄉裕民社區活動中心啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部為鼓勵銀髮長者規律和安全運動，2020年補助縣市政府執行「銀髮族健身俱樂部試辦計畫」，讓社區長輩能養成規律運動並帶動地方運動風氣，中埔鄉公所脫穎而出，獲選全國13個縣市、15個試辦點之一，28日中午在縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、地方各級民代、地方人士及國立中正大學師生團隊共同見證下啟用。

▲翁章梁親身體驗樂齡健身房設備。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣第一座「樂齡健身房」在中埔鄉裕民社區揭牌啟用，只見長輩們做著肌耐力操，甚至舉起槓鈴、腳踏都是臉不紅，氣不喘，緊接著也將開放一般民眾體驗健身，推廣全民運動。

嘉義縣老年人口比例20.48%居本島之冠(截至110年2月底統計)，已進入「超高齡社會」。為正視老化議題並扭轉老化可能衍生的問題，嘉義縣全力探索促進高齡者能活好、活久的創新方案。

因應高齡化速度加快，縣府推廣老勢大養成規律運動習慣，避免肌力流失，除了減緩醫療和長照負擔，也能讓老人家心理和社交層面更加健全。銀髮族健身俱樂部從中埔鄉率先開跑並建立示範點，再漸進式推廣至全縣各鄉鎮市。

肌肉減少症 (sarcopenia) 是現代老年化社會的嚴重課題，老化的速度和慢性病的罹患率，已被證實與缺乏運動或活動量不足有直接關係，透過規律、有效率的運動，可降低各種疾病及死亡率。

▲中埔鄉長李碧菁說明樂齡護照。（圖／嘉義縣政府提供）

縣府與中埔鄉公所、裕民社區發展協會、和睦社區發展協會及國立中正大學運動競技學系運動科學研究室等公、民單位合作，在中埔鄉設立嘉義縣第一座老人健身房，提供18套個人化的多元健身器材，由國立中正大學運動競技學系師生進駐現場指導，並以先進的科技設備檢測、監控長輩的肌力訓練情形。

▲翁章梁與85歲長者交流健身心得。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，老了之後肌力會自然消失，不訓練會有很大的問題，如虛弱或經常跌倒，代表肌力流失了，縣府透過專業團隊指導老人家如何正確的運動，才不會造成傷害，營養方面縣府再加強力道，透過營養和運動推動不老運動，讓老勢大健健康康呷百二。

▲嘉義縣長翁章梁與長輩交流健身心得。（圖／嘉義縣政府提供）

李碧菁指出，為有效執行銀髮健身俱樂部計畫，追蹤長輩的訓練成效，訓練前後分別量測長輩的肌肉量、體脂肪總量、體脂肪百分比、膝關節屈伸最大肌力、平均作功、握力等，蒐集生理資料，設計長輩個人的重量訓練護照，紀錄個人訓練日誌及前後測資料，讓長輩可以紀錄完整的訓練過程，並了解生理資料變化，幫助長者養成規律重量訓練運動習慣，強化肌力、肌耐力、心肺功能及平衡訓練的運動效果。

▲中埔鄉長李碧菁體驗樂齡健身房器材。（圖／嘉義縣政府提供）

中埔裕民社區及和睦社區為嘉義縣試辦點，逐步導入胸部推舉訓練機、坐高拉背肌訓練機、坐式划船訓練機、肩部推舉訓練機、坐式腿部推蹬訓練機、風扇腳踏車、划船機及槓鈴、啞鈴、藥球或壺鈴等設備。一般民眾前三次體驗免費，以上三個月1000，不限次數及時數，開放時間禮拜一到五17:00～21：00。

不用抬手也能看清錶面 監測血氧超方便

