　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣市首座樂齡健身房啟用　85歲阿公槓鈴扛臉不紅氣不喘

▲嘉義縣樂齡健身房啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣樂齡健身房魚中埔鄉裕民社區活動中心啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部為鼓勵銀髮長者規律和安全運動，2020年補助縣市政府執行「銀髮族健身俱樂部試辦計畫」，讓社區長輩能養成規律運動並帶動地方運動風氣，中埔鄉公所脫穎而出，獲選全國13個縣市、15個試辦點之一，28日中午在縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、地方各級民代、地方人士及國立中正大學師生團隊共同見證下啟用。

▲嘉義縣樂齡健身房啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁親身體驗樂齡健身房設備。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣第一座「樂齡健身房」在中埔鄉裕民社區揭牌啟用，只見長輩們做著肌耐力操，甚至舉起槓鈴、腳踏都是臉不紅，氣不喘，緊接著也將開放一般民眾體驗健身，推廣全民運動。

嘉義縣老年人口比例20.48%居本島之冠(截至110年2月底統計)，已進入「超高齡社會」。為正視老化議題並扭轉老化可能衍生的問題，嘉義縣全力探索促進高齡者能活好、活久的創新方案。

因應高齡化速度加快，縣府推廣老勢大養成規律運動習慣，避免肌力流失，除了減緩醫療和長照負擔，也能讓老人家心理和社交層面更加健全。銀髮族健身俱樂部從中埔鄉率先開跑並建立示範點，再漸進式推廣至全縣各鄉鎮市。

肌肉減少症 (sarcopenia) 是現代老年化社會的嚴重課題，老化的速度和慢性病的罹患率，已被證實與缺乏運動或活動量不足有直接關係，透過規律、有效率的運動，可降低各種疾病及死亡率。

▲嘉義縣樂齡健身房啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

▲中埔鄉長李碧菁說明樂齡護照。（圖／嘉義縣政府提供）

縣府與中埔鄉公所、裕民社區發展協會、和睦社區發展協會及國立中正大學運動競技學系運動科學研究室等公、民單位合作，在中埔鄉設立嘉義縣第一座老人健身房，提供18套個人化的多元健身器材，由國立中正大學運動競技學系師生進駐現場指導，並以先進的科技設備檢測、監控長輩的肌力訓練情形。

▲嘉義縣樂齡健身房啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁與85歲長者交流健身心得。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，老了之後肌力會自然消失，不訓練會有很大的問題，如虛弱或經常跌倒，代表肌力流失了，縣府透過專業團隊指導老人家如何正確的運動，才不會造成傷害，營養方面縣府再加強力道，透過營養和運動推動不老運動，讓老勢大健健康康呷百二。

▲嘉義縣樂齡健身房啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁與長輩交流健身心得。（圖／嘉義縣政府提供）

李碧菁指出，為有效執行銀髮健身俱樂部計畫，追蹤長輩的訓練成效，訓練前後分別量測長輩的肌肉量、體脂肪總量、體脂肪百分比、膝關節屈伸最大肌力、平均作功、握力等，蒐集生理資料，設計長輩個人的重量訓練護照，紀錄個人訓練日誌及前後測資料，讓長輩可以紀錄完整的訓練過程，並了解生理資料變化，幫助長者養成規律重量訓練運動習慣，強化肌力、肌耐力、心肺功能及平衡訓練的運動效果。

▲嘉義縣樂齡健身房啟用。（圖／嘉義縣政府提供）

▲中埔鄉長李碧菁體驗樂齡健身房器材。（圖／嘉義縣政府提供）

中埔裕民社區及和睦社區為嘉義縣試辦點，逐步導入胸部推舉訓練機、坐高拉背肌訓練機、坐式划船訓練機、肩部推舉訓練機、坐式腿部推蹬訓練機、風扇腳踏車、划船機及槓鈴、啞鈴、藥球或壺鈴等設備。一般民眾前三次體驗免費，以上三個月1000，不限次數及時數，開放時間禮拜一到五17:00～21：00。

不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便
 

ET快訊
快訊／埃及總統下令：卸除長榮貨輪貨物！　救援作業將拖更久
人類6年內絕種！他自稱「唯一倖存者」曝2027年無人街景
「兒子4月生日」福原愛向友人吐心聲！取消回台律師分析慘況
「不知羞恥！」幼兒園師PO男童正面裸照 　IG狂罵：不想穿就

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鬱女與家人口角病發持刀欲自殘跳樓　台南警消全力勸阻合力送醫

嘉義縣市首座樂齡健身房啟用　85歲阿公槓鈴扛臉不紅氣不喘

水情吃緊！彰化和美「馬路漏水5天」　家門前成小河流

1歲娃被媽反鎖在高溫車內嚎啕大哭　台南警消破窗搶救

宜花連線　兩縣長攜手行銷綠博「有機+慢+精品」文化

宜縣府斥資近3千萬改善八寶圳通洪斷面　解決10年淹水問題

國道黑車撞銀車側翻滑行迸火花　遭撞的更慘！2駕駛命大未受傷

全面掃蕩毒品色情犯罪　安平警臨檢路檢總動員絕不手軟

世界關燈日　關燈1小時節能減碳永續發展

青農葉家豪返鄉拚事業收益捐助學童　打造螢火蟲書屋陪孩子成長

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

李智雅.金素妍.柳真「婦仇者聯盟」集結　連環計設局「朱丹泰○○○○○！」

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

鬱女與家人口角病發持刀欲自殘跳樓　台南警消全力勸阻合力送醫

嘉義縣市首座樂齡健身房啟用　85歲阿公槓鈴扛臉不紅氣不喘

水情吃緊！彰化和美「馬路漏水5天」　家門前成小河流

1歲娃被媽反鎖在高溫車內嚎啕大哭　台南警消破窗搶救

宜花連線　兩縣長攜手行銷綠博「有機+慢+精品」文化

宜縣府斥資近3千萬改善八寶圳通洪斷面　解決10年淹水問題

國道黑車撞銀車側翻滑行迸火花　遭撞的更慘！2駕駛命大未受傷

全面掃蕩毒品色情犯罪　安平警臨檢路檢總動員絕不手軟

世界關燈日　關燈1小時節能減碳永續發展

青農葉家豪返鄉拚事業收益捐助學童　打造螢火蟲書屋陪孩子成長

美陸戰隊曝新目標「擊沉中國航母」　打擊導彈將結合無人戰術車！

「尋求幫助不是弱點而是力量」6大金句一窺莉莉柯林斯的人生觀

奧迪「大改款A3／S3 Sportback」台灣4／15發表！與雙B搶年輕客

太離譜！后里橡膠廠1個月第五次火警　鄉親氣炸疑縱火

絕美挑高茶罐牆必拍！台中歐式工業風咖啡廳　必點夢幻海洋漸層拿鐵

快訊／埃及總統下令：卸除長榮貨輪貨物！　救援作業將拖更久

美短萌貓畚箕當「專用便盆」　喵星人翻肚叫阿公快看：裡面有驚喜

徐若熙4.2局10K不斷進化　葉總：又更好了！

鬱女與家人口角病發持刀欲自殘跳樓　台南警消全力勸阻合力送醫

侯佩岑「憔悴消瘦」近況照曝光！　友人心疼：不要再欺負她

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

台南蘇大媽抗告變免囚　南檢：下周執行程序繼續走

關燈1小時節能減碳永續發展

台61線半聯結車淤泥沿路灑　路過車連環撞

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

安平警臨檢路檢總動員絕不手軟

台中抗旱4月起供五停二　楊瓊瓔：目標日增2650噸用水

優秀社工獲贈整串衛生紙：擦乾淚繼續努力！

嘉義市優秀青年表揚大會

太魯閣2步道施工將施工封閉　為期近一個月

退休飛官改造　保時捷968金閃閃

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

兒子曾問齊柏林：我們會破產嗎？

1歲娃反鎖高溫車內嚎啕大哭警消搶救

國道黑車撞銀車側翻滑行迸火花　2駕駛命大未受傷

更多熱門

相關新聞

中埔木屑堆置場悶燒混雜不明廢棄物　最高罰1500萬

中埔木屑堆置場悶燒混雜不明廢棄物　最高罰1500萬

嘉義縣中埔鄉石頭厝有業者違法堆置廢木材，連日來木屑悶燒，產生大量濃煙及異味影響環境衛生，經環保局連日派員現勘，發現疑似混雜不明廢棄物。環保署南區督察大隊和保七三大三中隊會同環保局請地主、土地承租人聯合會勘及採樣送驗，將依違反廢棄物清理法第46條第3款刑責，移請保七三大三中隊辦理，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，後續將會同檢警釐清廢棄物來源，並請業者提廢棄物處置計畫書，並在鄰近該場制高點架設攝影機24小時嚴密監控，若該場持續悶燒造成空污，將依法處份。

中埔鄉155戶弱勢低收入戶寒冬受惠

中埔鄉155戶弱勢低收入戶寒冬受惠

中埔鄉「星秀選拔賽」　施文彬任評審

中埔鄉「星秀選拔賽」　施文彬任評審

中埔鄉玩很大　鄉長帶頭球蟒披肩吃蟲卵

中埔鄉玩很大　鄉長帶頭球蟒披肩吃蟲卵

中埔鄉「牽手一世情-金婚、鑽石婚」

中埔鄉「牽手一世情-金婚、鑽石婚」

關鍵字：

中埔鄉裕民社區發展協會樂齡健身房中正大學運動休閒競技系

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫分析：以前放閃都是演戲

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

小二童狂哭　「狗老師」一下搞定

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面