嘉縣廢棄物傾倒案件增　檢環警加速偵辦提早還地民眾

▲檢警環查獲中埔鄉非法棄置廢棄物人車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局日前發現中埔鄉山區棄置廢棄物案件增加，疑轄內非法棄置有轉移到中埔鄉偏遠地區的現象，立即啟動檢警環合作機制，由轄區派出所加強熱區巡邏，本月25日發現可疑車輛，經跟車當場查獲，載運的蘇姓司機及吳姓委託人違反廢清法第41條及46條規定，以現行犯移送偵辦，請示檢察官也將犯罪車輛當場扣押。

環保局表示，今年初於東石鄉發現多起廢棄物非法棄置案件，經檢警環合作，已有效遏阻東石鄉棄置情形，但日前接獲地主通報中埔鄉山區土地遭棄置廢棄物，環保局立即會同當地派出所稽查，懷疑不肖業者轉移陣地，當地派出所加強巡邏，事隔不到一週當場查獲嫌疑人棄置太空包裝的廢濾網約52袋，全案已由警政單位移送司法偵辦，環保局也與地檢署保持聯繫，待調查完畢，無須證據保全必要，限期清除廢棄物，儘早還地於民。

環保局強調，對於惡性重大的環保犯罪絕不姑息，呼籲業者及土地所有人、管理人或使用人莫貪圖方便及不法利益，違法棄置或掩埋廢棄物，也呼籲地主應善盡土地維護管理之責，不定期巡視及適當管理，如發現可疑車輛或棄置情形，可通報當地派出所，或撥打環保局公害陳情專線0800-066666。

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