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嘉邑行善團捐千顆住警器　加碼防寒外套贈救難隊

▲▼ 嘉義市嘉邑行善團捐贈「住宅用火災警報器」並捐助嘉義縣市救難協會防寒外套、隊服。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市嘉邑行善團捐贈「住宅用火災警報器」並捐助嘉義縣市救難協會防寒外套、隊服。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市嘉邑行善團不僅造橋鋪路，15日更捐贈嘉義市1,000顆住宅用火災警報器，市長黃敏惠出席代表接受，未來將優先安裝於本市弱勢團體、避難弱者住家及老舊木屋、鐵皮屋等場所。嘉義市嘉邑行善團同時捐助嘉義市救難協會購置防寒外套107件及嘉義縣救難協會45套隊服。

▲▼ 嘉義市嘉邑行善團捐贈「住宅用火災警報器」並捐助嘉義縣市救難協會防寒外套、隊服。（圖／記者翁伊森攝）
有鑑於近年來住宅火災案件占最大多數，為早期察覺火災，並及時反應，消防局建議民眾在家中裝設「住宅用火災警報器」，以減低生命財產損失。由於住宅用火災警報器已在歐美、日本等國家被廣泛使用，在火災發生初期，能適時偵測到濃煙，發出警報鳴聲，喚醒熟睡者及時應變逃生；使用獨立電池，無須配線，也不用裝設火警受信總機、地區音響警鈴等，只要固定在天花板即可。

▲▼ 嘉義市嘉邑行善團捐贈「住宅用火災警報器」並捐助嘉義縣市救難協會防寒外套、隊服。（圖／記者翁伊森攝）
黃敏惠指出，人在深度睡眠時，只剩聽覺較靈敏，嗅覺與觸覺必須等濃煙、烈火靠近才會察覺，但等到嗅覺與觸覺察覺時，往往已來不及逃生。因為火災初期產生的濃煙，會先上升到天花板後蓄積，隨著火勢增強濃煙逐漸沉降，降到人的避難逃生高度約一點八公尺以下時，就可能遭濃煙嗆傷或阻礙逃生，因此及早察覺火災發生，是逃生最佳契機，光今年已經成功預警5件火警，成功逃生避難26人。

黃敏惠表示，本市消防人員消防衣每人2套領先全國，可見我們重視安全的程度。出勤服裝一定要同時兼顧安全及舒適性，感謝嘉邑行善團捐助防寒外套、隊服等服裝給嘉義縣市救難協會，讓2隊能安全出勤。

▲▼ 嘉義市嘉邑行善團捐贈「住宅用火災警報器」並捐助嘉義縣市救難協會防寒外套、隊服。（圖／記者翁伊森攝）
嘉邑行善團理事長徐文志表示，對消防局推動住家裝設「住宅用火災警報器」政策認同與肯定。希望藉由參與本次捐贈住宅用火災警報器能輔導改善本市獨居老人、低收入戶等弱勢族群及老舊木屋、鐵皮屋等居家消防安全狀況，以建構安全無災害的生活環境空間。同時嘉義市救難協會，每年支援本市暑假蘭潭防溺救生站警戒勤務，市府每年由消防局編列預算補助5萬元購置救災器材，平日並與嘉義縣救難協會協同各項熱心救助尋人勤務，此次亦獲嘉邑行善團捐助嘉義市救難協會購置防寒外套、嘉義縣救難協會隊服拋磚引玉的捐助。

▲▼ 嘉義市嘉邑行善團捐贈「住宅用火災警報器」並捐助嘉義縣市救難協會防寒外套、隊服。（圖／記者翁伊森攝）


消防局局長蘇耀星表示，本次受贈的住宅用火災警報器，將優先裝裝於本市弱勢族群家中及高風險住宅場所。期盼藉由本次的捐助義行，達到拋磚引玉的效果，鼓勵更多民間資源參與回饋社會，共同努力創造安全樂活城市。

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