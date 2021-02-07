中埔鄉木屑堆置場悶燒混雜「不明廢棄物」　最高可罰1500萬

▲稽查人員發現中埔鄉木屑堆置場違法堆置廢木材，更發現疑似混雜不明廢棄物。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉石頭厝有業者違法堆置廢木材，連日來木屑悶燒，產生大量濃煙及異味影響環境衛生，經環保局連日派員現勘，發現疑似混雜不明廢棄物。環保署南區督察大隊和保七三大三中隊會同環保局請地主、土地承租人聯合會勘及採樣送驗，將依違反廢棄物清理法第46條第3款刑責，移請保七三大三中隊辦理，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，後續將會同檢警釐清廢棄物來源，並請業者提廢棄物處置計畫書，並在鄰近該場制高點架設攝影機24小時嚴密監控，若該場持續悶燒造成空污，將依法處份。

▲稽查人員將現場內容物取樣抽檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局表示，該堆肥場2020年9月收受廢木材及豆渣類將從事培養土製造，環保局稽查後依違反廢棄物清理法第31條及第36條告發處分，並限期改善，經複查仍未改善，再次依違反廢棄物清理法第39條告發處分。

該場因悶燒產生異味，依違反空氣污染防制法第32條告發處分，並要求該場人員立即撲滅，環保局也在鄰近該場制高點架設攝影機24小時嚴密監控，現場每日派員駐場查核改善進度。

▲制高點架設攝影機24小時嚴密監控 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保署南區督察大隊於4日會同相關單位現場稽查，發現現場所堆置的廢木柴疑似混和不明廢棄物，除行政裁罰外，涉及廢棄物清理法第46條第3款刑事責任，移請保七三大三中隊辦理。

▲環保局稽查人員會同保七大隊進行監控。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局再次呼籲民眾若發現違法棄置或處理廢棄物，可主動向環保局舉發（公害陳情專線：0800-066666、05-3620808、3620800），或拍照存證，共同守護我們的家園。

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