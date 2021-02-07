　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中埔鄉木屑堆置場悶燒混雜「不明廢棄物」　最高可罰1500萬

▲▼ 中埔鄉違法堆置廢木材，疑似混雜不明廢棄物，移送法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲稽查人員發現中埔鄉木屑堆置場違法堆置廢木材，更發現疑似混雜不明廢棄物。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉石頭厝有業者違法堆置廢木材，連日來木屑悶燒，產生大量濃煙及異味影響環境衛生，經環保局連日派員現勘，發現疑似混雜不明廢棄物。環保署南區督察大隊和保七三大三中隊會同環保局請地主、土地承租人聯合會勘及採樣送驗，將依違反廢棄物清理法第46條第3款刑責，移請保七三大三中隊辦理，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，後續將會同檢警釐清廢棄物來源，並請業者提廢棄物處置計畫書，並在鄰近該場制高點架設攝影機24小時嚴密監控，若該場持續悶燒造成空污，將依法處份。

▲▼ 中埔鄉違法堆置廢木材，疑似混雜不明廢棄物，移送法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲稽查人員將現場內容物取樣抽檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局表示，該堆肥場2020年9月收受廢木材及豆渣類將從事培養土製造，環保局稽查後依違反廢棄物清理法第31條及第36條告發處分，並限期改善，經複查仍未改善，再次依違反廢棄物清理法第39條告發處分。

該場因悶燒產生異味，依違反空氣污染防制法第32條告發處分，並要求該場人員立即撲滅，環保局也在鄰近該場制高點架設攝影機24小時嚴密監控，現場每日派員駐場查核改善進度。

▲▼ 中埔鄉違法堆置廢木材，疑似混雜不明廢棄物，移送法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲制高點架設攝影機24小時嚴密監控 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保署南區督察大隊於4日會同相關單位現場稽查，發現現場所堆置的廢木柴疑似混和不明廢棄物，除行政裁罰外，涉及廢棄物清理法第46條第3款刑事責任，移請保七三大三中隊辦理。

▲▼ 中埔鄉違法堆置廢木材，疑似混雜不明廢棄物，移送法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲環保局稽查人員會同保七大隊進行監控。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局再次呼籲民眾若發現違法棄置或處理廢棄物，可主動向環保局舉發（公害陳情專線：0800-066666、05-3620808、3620800），或拍照存證，共同守護我們的家園。

瘋狂濕敷也不心疼

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
胡歌被爆「2020年已跟劉亦菲結婚」即將官宣　經紀人回應了
知名刀療師性騷擾！Youtuber被扯褲摸私處　哭著剪片網氣
雞排妹都洩題了！律師神解翁立友記者會「2大安全牌」全打錯
夢多花2萬買千元刮刮樂結果出爐！怒飆髒話：因Sandy才買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丟丟妹5萬跟會！會頭收完錢去賭場打麻將被抓…58萬會錢全沒收

中埔鄉木屑堆置場悶燒混雜「不明廢棄物」　最高可罰1500萬

嘉義水上菜市場2男口角衝突濺血　1男手背遭利刃割傷

獨／早被告誡別赴約…霸凌男「瞞警出門」！斷手愣了：到底誰打的

驚悚影片曝！路口遭休旅車撞飛　女大生重摔落地…無心跳搶救中

北宜公路超跑又掛點！保時捷過彎失控　衝過護欄撞山壁

五峰花園溪河床驚見年輕男遺體　家人：2天前出門未歸才報警…

畫面曝光！金山陽金公路休旅車突打滑　右閃撞護欄車倒著衝入邊坡

「努力賺錢」外送員車禍破頭亡！20同業組車隊送行　哥落淚致謝

桃園男餐廳掉皮夾「女兒剛好有拍照」　貼群組4小時找回

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

樹林66歲獨居婦「從11樓墜下」　夫陪妻散步遭壓傷！昏迷指數3

丟丟妹5萬跟會！會頭收完錢去賭場打麻將被抓…58萬會錢全沒收

中埔鄉木屑堆置場悶燒混雜「不明廢棄物」　最高可罰1500萬

嘉義水上菜市場2男口角衝突濺血　1男手背遭利刃割傷

獨／早被告誡別赴約…霸凌男「瞞警出門」！斷手愣了：到底誰打的

驚悚影片曝！路口遭休旅車撞飛　女大生重摔落地…無心跳搶救中

北宜公路超跑又掛點！保時捷過彎失控　衝過護欄撞山壁

五峰花園溪河床驚見年輕男遺體　家人：2天前出門未歸才報警…

畫面曝光！金山陽金公路休旅車突打滑　右閃撞護欄車倒著衝入邊坡

「努力賺錢」外送員車禍破頭亡！20同業組車隊送行　哥落淚致謝

桃園男餐廳掉皮夾「女兒剛好有拍照」　貼群組4小時找回

過年穿新衣就選「5種顏色」！喜氣紅帶好運　粉嫩綠展現可愛魅力

南韓車用晶片也「斷貨」！掌握技術產能卻委外　三星拼贏過台積電

誤打5倍劑量！星國醫護「接種新冠疫苗」鬧烏龍　院方急喊卡

外星文明2017年就來過太陽系！　美哈佛權威天文學家新書大爆秘辛

中學五人制／國男全國8強出爐　北市4隊伍全進決賽

吃飽睡、睡飽又吃！醫曝「代謝症候群」3徵兆…坐下肚子游泳圈超大

與德保拉終於加入春訓！萊福力中文問好：很高興回來台灣

《天堂2：革命》改版更新　全新領地「魯溫」登場

看到同伴「樹葉換肉」也想要！　小狐狸「咬樹枝迎接愛媽」萌暈網

麟洋配崛起實力更高出一檔次　讓中華隊團體賽實力更補強

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

社會熱門新聞

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

羅東警同一天離婚離職...騙2民眾77萬被抓包

鄧佳華揉胸撞臀G奶網紅　判拘40日確定

私刑17秒片流出！霸凌男被狂譙3字經逼近斷手

即／北市大樓凌晨竄火　警消暫排除地震釀災

即／林口汽機車互撞　醒吾科大女大生遭撞飛命危

連續放鳥兵役體檢！19歲男被判刑3月+9萬罰金

快訊／台中滿載轎車「衝人行道自撞」5傷

探癌夫誤上國道遭撞死　19歲女一夕長大

獨／早被告誡別赴約…霸凌男「瞞警出門」斷手

更多熱門

相關新聞

空氣髒3天「快吃大蒜、甜椒」救肺！

空氣髒3天「快吃大蒜、甜椒」救肺！

近日空氣品質差，中南部更有大量汙染物累積，中彰投、雲嘉南等地都已達到空氣品質紅色警戒，所有族群應減少在戶外活動！研究指出，人體在接觸到PM2.5懸浮微粒，會引起氣管發炎、眼睛刺痛、喉嚨癢等症狀，除了戴口罩之外，營養師推薦平常可以多吃紅甜椒、小番茄、大蒜等食物，減少空汙傷害。

早晚運動狂吸空汙！醫曝「最可怕時段」　2地點免吸髒空氣

早晚運動狂吸空汙！醫曝「最可怕時段」　2地點免吸髒空氣

中埔鄉155戶弱勢低收入戶寒冬受惠

中埔鄉155戶弱勢低收入戶寒冬受惠

嘉縣中埔木材堆置場「悶燒一周」惡臭不斷

嘉縣中埔木材堆置場「悶燒一周」惡臭不斷

這些女名人都難逃肺腺癌！醫曝2種人快篩檢

這些女名人都難逃肺腺癌！醫曝2種人快篩檢

關鍵字：

中埔鄉木屑堆置場空氣汙染保七環保稽查

讀者迴響

熱門新聞

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

翁立友有救了？正妹師揭翻身2關鍵

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

SBL球星完事後對話全曝光　正妹控：你把我當砲友？

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

陳昇35歲帥兒結婚　絕美昇嫂罕見曝光

快訊／國家警報「叫醒台灣人」！網傻：整條巷子都在叫

快訊／國家警報狂響14次　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面