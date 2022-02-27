國家軍力強度「台灣排13」贏以色列　日本第4！鄉民見1數據笑了

▲駐守哈爾科夫（Kharkiv）地區的烏克蘭士兵，一旁有多管火箭砲發射裝置。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

烏俄戰爭進入第4天，本站先前曾報導《全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」 網曝3優勢：陸攻打台難10倍》，是由知名軍事網站「全球火力」（GlobalFirepower，簡稱GFP）所公布的全球軍力排名。有網友翻出另一份2021年「國家的軍力強度指數列表」報告，台灣排第13名，比以色列還要強，嚇壞原PO。

原PO在PTT發文，在維基百科上發現一份「國家的軍力強度指數列表」，是根據2021年6月瑞士信貸（Credit Suisse Group AG）報告「軍力強度指數列表名單」中評估各國軍力強度。前三名分別是美國、俄羅斯、中國，第4名則是日本，法國位居第6名，英國則位居第8名，榜單只列出20名，烏克蘭沒有在榜上。

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對於這個排行榜原PO抱持懷疑的態度，「日本也太猛了吧，第4名欸，日本為何這麼猛？不是還沒解除封印嗎？強過有核武的英法？」不過，最讓原PO驚訝的是，「台灣排第13名，以色列14名，台灣強過以色列？」質疑此報告的準確度。

▲台灣贏過以色列。（圖／翻攝自維基百科）

貼文一出，有網友表示「日本海軍確實很強」，「相比解放軍透明許多，中日打起來，我還是覺得日本會贏」、「日本在二戰時期就能造出一堆航母了」、「你不知道日本自衛隊軍力超猛嗎」、「因為日本海軍超強阿」、「海軍很強，陸空普通」、「海上自衛隊有四個艦隊，是全球第二大的海軍力量，在東亞開幹起來一定是單方面碾壓，俄羅斯海軍的實力可能不到海自的五分之一」。

另外，有網友看完評分的依據後指出，「應該是沒有算核彈啦，核彈一出，誰能匹敵」、「以色列有核彈，怎麼可能輸台灣」、「台灣能這麼高，說明這應該是看飛機總量而已」。但也有網友信心喊話，「我們真的不弱，只有陸軍爛而已，想想我們都花那麼多錢了」、「台灣和以色列軍隊質量上差很多，我們空軍不錯」。也有網友認為可信度很低，「維基百科不是誰都可以編輯嗎」。

報告指出，影響軍力強度的因子及其權重為現役軍人（5%）、坦克（10%）、攻擊直升機（15%）、飛機（20%）、航空母艦（25%）與潛艇（25%）。瑞士信貸的軍力指標只有列出排名前20的國家軍隊，列表只包括實際的數據。

▼日本海上自衛隊新型多功能護衛艦（FFM）三隈號，屬「最上級護衛艦」的第4艘艦，預計2023年3月交艦。（圖／翻攝自Twitter/防衛省海上自衛隊）

