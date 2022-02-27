拜登稱對俄剩2選項　制裁或是直接開戰引「第三次世界大戰」！

▲美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯24日揮兵攻打烏克蘭，然而美國卻強調不會出兵，總統拜登26日接受採訪時則稱，美國面對俄烏衝突只有2個選擇，一個是制裁俄羅斯，另一個就是直接與其開戰，但那也等同於開啟「第三次世界大戰」。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，美國總統拜登26日接受Podcast節目採訪時，談及俄羅斯總統受到的各種制裁以及目前的俄烏戰爭。他直言，「美國如今有2個選項，一是直接出兵與俄羅斯開戰，正式開啟第三次世界大戰，另一個選項則是讓這個違反國際法的國家為此付出代價，也就是對其祭出制裁。」

拜登強調，目前還沒有可以針對普丁立即發揮效用的制裁措施，因為制裁行動很難針對個人，例如直接告訴普丁，「你不能再當俄羅斯總統了！」他說，「這些制裁是有史以來最廣泛的制裁行動，同時包含經濟與政治層面。」拜登說，普丁打從一開始的目標就是要讓北約與歐盟站在同一條戰線上。

另一方面，談到美國與其他歐洲和亞洲盟友的團結關係，拜登強調，美國必須與其他盟友繼續堅持到底，而他們也正在向烏克蘭提供防禦性武器與經濟援助。

全球各國已紛紛開始對俄羅斯祭出不同層面的制裁，歐盟、法國、德國、義大利、英國、加拿大和美國26日更是發表聯合聲明，共同譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並承諾將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。而SWIFT於26日證實，該機構正準備在未來幾天實施西方國家針對俄羅斯某些銀行的新措施。

俄羅斯一旦被踢出SWIFT，與國際金融體系孤立、脫鉤，資金流動性大幅減損之下，不僅貿易承受巨大衝擊，企業也更難開展業務。

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