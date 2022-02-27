烏克蘭酒廠「全面改製汽油彈」！瓶身曝光　標籤印：普丁是白癡

▲烏克蘭酒廠暫停釀酒，全面製造汽油彈。（圖／翻攝自TWITTER）

記者邱晟軒／綜合報導

烏俄戰火持續延燒！烏克蘭當局日前呼籲當地民眾自製汽油彈，用以抵禦入侵的俄羅斯軍隊。對此，更有烏克蘭一家酒廠宣布即日起停止釀酒，全面改以生產汽油彈，提供給當地民眾使用，消息曝光後引發網友一面倒狂讚，「這台酒有進我一定買！」

根據美國海軍退役情報官員Travis Akers發布最新推文指出，烏克蘭利沃夫（Lviv）釀酒廠Pravda Brewery宣布，即起暫停啤酒釀造業務，全力為烏克蘭民眾製作汽油彈（莫洛托夫的雞尾酒）, 提供居民用來抵抗入侵俄軍，汽油彈瓶身標籤還諷刺註明：普丁是白痴（Putin is a dickhead）字樣。

▲烏克蘭酒廠暫停釀酒，全面製造汽油彈。（圖／翻攝自TWITTER）

消息曝光後，立刻引發網友一面倒讚嘆，「烏克蘭人民請收下我的膝蓋」、「推！烏克蘭限定特製雞尾酒」、「真的戰鬥民族，想進來拿命填」、「烏克蘭：送你喝雞尾酒啦」、「打到一半還可以喝一口止痛，再繼續丟」、「戰後烏克蘭每個人家裡一定要有一瓶傳世」、「這台酒有進我一定買」。