烏克蘭酒廠「全面改製汽油彈」！瓶身曝光　標籤印：普丁是白癡

▲烏克蘭酒廠暫停釀酒,全面製造汽油彈。(圖/翻攝自TWITTER)

記者邱晟軒/綜合報導

烏俄戰火持續延燒!烏克蘭當局日前呼籲當地民眾自製汽油彈,用以抵禦入侵的俄羅斯軍隊。對此,更有烏克蘭一家酒廠宣布即日起停止釀酒,全面改以生產汽油彈,提供給當地民眾使用,消息曝光後引發網友一面倒狂讚,「這台酒有進我一定買!」

根據美國海軍退役情報官員Travis Akers發布最新推文指出,烏克蘭利沃夫(Lviv)釀酒廠Pravda Brewery宣布,即起暫停啤酒釀造業務,全力為烏克蘭民眾製作汽油彈(莫洛托夫的雞尾酒), 提供居民用來抵抗入侵俄軍,汽油彈瓶身標籤還諷刺註明:普丁是白痴(Putin is a dickhead)字樣。

消息曝光後,立刻引發網友一面倒讚嘆,「烏克蘭人民請收下我的膝蓋」、「推!烏克蘭限定特製雞尾酒」、「真的戰鬥民族,想進來拿命填」、「烏克蘭:送你喝雞尾酒啦」、「打到一半還可以喝一口止痛,再繼續丟」、「戰後烏克蘭每個人家裡一定要有一瓶傳世」、「這台酒有進我一定買」。

Pravda Brewery, based in Lviv, Ukraine, has suspended its beer brewing operations and is now making Molotov cocktails for residents to use against invading Russian forces.



The labels on the bottles say “Putin is a dickhead.” pic.twitter.com/ZqrHEpaOK4