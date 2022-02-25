　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難10倍

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲俄烏開戰，烏克蘭已137死316傷。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

俄烏烽火來到第2天，烏克蘭總理澤倫斯基絕望喊話，「我們被迫孤軍奮戰」，他強調具有戰略位置的蛇島（Zmiinyi）已經遭到俄羅斯佔領，駐守島上的士兵全數陣亡。看著俄烏軍事戰力懸殊，台灣網友則翻出2022年全球軍力排名，俄國排行老二、中國居老三、台灣第21名，而烏克蘭為22名。

一名網友在PTT貼出2022年全球的軍力排名，這是由知名軍事網站「全球火力」（GlobalFirepower，簡稱GFP）所公布的，前三名為美國、俄羅斯、中國，而烏克蘭排行第22名，值得注意的是，台灣比烏克蘭多一名，也就是21名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝GlobalFirepower）

▲▼全球武力排名，台灣贏烏克蘭一名。（圖／翻攝GlobalFirepower）

▲▼ 。（圖／翻攝GlobalFirepower）

看著烏克蘭面臨亡國危機，原PO則挫咧等拋問，「如果俄羅斯打烏克蘭幾乎是輾壓，可能幾天內結束，那中國如果打台灣要幾天？」

文章曝光後，有網友直接選擇躺平，「幾個小時吧，千杯還沒喊完就亡國了」、「應該是用小時，不是用天數來算」、「前期都要先撐著等外援阿」、「傘兵直接佔領總統府，軍心就垮了」、「昨日富汗、今日克蘭、明日台灣」。

不過留言串中，多數網友有信心直呼，台灣有美國當靠山、與空軍、海峽地域等3項無敵優勢，「關鍵還是在美國幫不幫」、「隔了一個台灣海峽有差」、「有海可以擋差很多」、「台灣軍力排行，有把台灣海峽算進去嗎」、「台灣有黑水溝，登陸戰沒那麼好打」、「跨海攻打難度起碼10倍以上」、「台灣海空軍的戰力，烏克蘭完全比不上」、「烏克蘭主要是陸軍還行，但海空及陸軍防空幾乎沒有，這也告訴我們現代戰爭陸海空不能偏廢」、「地形差十萬八千里，他們那易攻難守，我們反過來」。

「世界最強軍隊」排行榜中，前10名分別是，美國、俄羅斯、中國、印度、日本、南韓、法國、英國、巴基斯坦、巴西，台灣則排在第21名（火力指數0.3215），比加拿大（排名23，火力指數0.3601）、北韓（排名30，火力指數0.4621）還來得高。事實上，台灣2021年列在22名，而今年儘管上升到21名，但GFP評論卻直言，台灣軍力價值呈現倒退的趨勢。

▼昨日俄烏戰爭開打之際，共軍派8架殲16、1架運8擾台。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，實施F16V緊急起飛作業。（圖／記者林敬旻攝）

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」
「戴資穎跳殺」崩壞！無人機遭干擾　陳其邁怒了
烏克蘭喊話：穩住，我們能贏！　摧毀30輛俄軍坦克、130輛裝
全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難
全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！
俄軍佔領車諾比核電廠「挾持工作人員」　烏克蘭警告：核災恐重演
今日烏克蘭明日台灣？　馮世寬轟：這些講話的就是無知！
20萬俄軍擊敗烏克蘭難度高　他曝「泥淖戰略」勝負關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年「雨量70年來第二多」破同期2倍！這2區日照時數創歷史新低

「還我小戴」無人機出包！陳其邁怒：刻意干擾　保證未來順利進行

全台最長雙十吊橋驚現「骨灰罈」　在地人苦笑：難怪沒人來

健保部份負擔調漲方案公佈！輕症衝大醫院急診最高收到800元

聽到空襲警報！旅烏台人驚醒「該逃還是在家？」　親吐殘酷現況

快訊／桃園傳學生確診停課、24期預約今午截止　指揮中心14:00說明

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難10倍

網狂哀：還我小戴！台灣燈會「無人機遭干擾」　陳其邁致歉

歡歌APP教唱老師：要對自己的喜愛負責、對熱愛負責！

電子煙已通報6人肺傷害「最小16歲」　大學生使用率增：口味選擇多

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

今年「雨量70年來第二多」破同期2倍！這2區日照時數創歷史新低

「還我小戴」無人機出包！陳其邁怒：刻意干擾　保證未來順利進行

全台最長雙十吊橋驚現「骨灰罈」　在地人苦笑：難怪沒人來

健保部份負擔調漲方案公佈！輕症衝大醫院急診最高收到800元

聽到空襲警報！旅烏台人驚醒「該逃還是在家？」　親吐殘酷現況

快訊／桃園傳學生確診停課、24期預約今午截止　指揮中心14:00說明

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難10倍

網狂哀：還我小戴！台灣燈會「無人機遭干擾」　陳其邁致歉

歡歌APP教唱老師：要對自己的喜愛負責、對熱愛負責！

電子煙已通報6人肺傷害「最小16歲」　大學生使用率增：口味選擇多

烏克蘭總統：我是俄羅斯的頭號目標　「會和家人一起死守基輔」

台尼FTA7月1日起喊卡！　先給業者緩衝期

鍾佳濱聲明掛看板合規定　莊瑞雄酸：認為賴清德是他獨享的

烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

斷開羅志祥2年　周揚青突PO「海量親密照」！牽手型男網紅真相曝

鴻海首批「Model T」電動巴士　敲定3／3高雄交車！

「經濟制裁很快會有作為」　王美花：可對俄出口嚴厲審查

嘉北車站開工利多加持　湖子內公寓跟漲25%

今年「雨量70年來第二多」破同期2倍！這2區日照時數創歷史新低

烏克蘭遭武力入侵　烏克蘭籍NBA球員：我們想要自己決定命運

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

烏克蘭妹與媽媽視訊　途中竟斷線

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

烏克蘭路人「被砲彈擊中」地上炸出一個洞！影片曝

烏克蘭遭轟炸！台灣驚竄「熱搜NO.2」　他大笑6聲曝2相似處

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

在台烏克蘭女模淚嘆：情況每分鐘都在惡化

俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」網看呆

即／桃園新興高中學生確診！明天停課

網譏拜登對烏態度「關心但不介入」　4字詞語刷一排直白說法

大考中心遭批「宣導不力、惡劣」

俄開炸！台灣登「推特熱搜NO.2」

更多熱門

相關新聞

聽到空襲警報！旅烏台人吐現況「該逃還是在家？」

聽到空襲警報！旅烏台人吐現況「該逃還是在家？」

俄羅斯24日進攻烏克蘭，其首都基輔（Kyiv）等地隨即發生多起爆炸案，傷亡事件頻傳。就有旅烏台人陷入殘酷二選一，「待在家裡或者逃亡？」他坦言，民宅很可能遭波及，但現在路上也已出現塞車潮，萬一碰上道路封閉，也有機率會被卡在原野中，面臨各種危機。

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

美股三大期貨持續下挫　道瓊期下跌超過150點、那斯達克100期跌幅近1%

美股三大期貨持續下挫　道瓊期下跌超過150點、那斯達克100期跌幅近1%

今日烏克蘭明日台灣？　馮世寬轟：這些講話的就是無知！

今日烏克蘭明日台灣？　馮世寬轟：這些講話的就是無知！

加拿大宣布：制裁58個俄羅斯個人和實體

加拿大宣布：制裁58個俄羅斯個人和實體

關鍵字：

全球武力軍力排行烏克蘭俄羅斯台灣中國

讀者迴響

熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

更／烏克蘭137死！美官員憂基輔96小時內淪陷

更多

最夯影音

更多
普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面