全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難10倍

▲俄烏開戰，烏克蘭已137死316傷。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

俄烏烽火來到第2天，烏克蘭總理澤倫斯基絕望喊話，「我們被迫孤軍奮戰」，他強調具有戰略位置的蛇島（Zmiinyi）已經遭到俄羅斯佔領，駐守島上的士兵全數陣亡。看著俄烏軍事戰力懸殊，台灣網友則翻出2022年全球軍力排名，俄國排行老二、中國居老三、台灣第21名，而烏克蘭為22名。

一名網友在PTT貼出2022年全球的軍力排名，這是由知名軍事網站「全球火力」（GlobalFirepower，簡稱GFP）所公布的，前三名為美國、俄羅斯、中國，而烏克蘭排行第22名，值得注意的是，台灣比烏克蘭多一名，也就是21名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全球武力排名，台灣贏烏克蘭一名。（圖／翻攝GlobalFirepower）



看著烏克蘭面臨亡國危機，原PO則挫咧等拋問，「如果俄羅斯打烏克蘭幾乎是輾壓，可能幾天內結束，那中國如果打台灣要幾天？」

文章曝光後，有網友直接選擇躺平，「幾個小時吧，千杯還沒喊完就亡國了」、「應該是用小時，不是用天數來算」、「前期都要先撐著等外援阿」、「傘兵直接佔領總統府，軍心就垮了」、「昨日富汗、今日克蘭、明日台灣」。

不過留言串中，多數網友有信心直呼，台灣有美國當靠山、與空軍、海峽地域等3項無敵優勢，「關鍵還是在美國幫不幫」、「隔了一個台灣海峽有差」、「有海可以擋差很多」、「台灣軍力排行，有把台灣海峽算進去嗎」、「台灣有黑水溝，登陸戰沒那麼好打」、「跨海攻打難度起碼10倍以上」、「台灣海空軍的戰力，烏克蘭完全比不上」、「烏克蘭主要是陸軍還行，但海空及陸軍防空幾乎沒有，這也告訴我們現代戰爭陸海空不能偏廢」、「地形差十萬八千里，他們那易攻難守，我們反過來」。

「世界最強軍隊」排行榜中，前10名分別是，美國、俄羅斯、中國、印度、日本、南韓、法國、英國、巴基斯坦、巴西，台灣則排在第21名（火力指數0.3215），比加拿大（排名23，火力指數0.3601）、北韓（排名30，火力指數0.4621）還來得高。事實上，台灣2021年列在22名，而今年儘管上升到21名，但GFP評論卻直言，台灣軍力價值呈現倒退的趨勢。

▼昨日俄烏戰爭開打之際，共軍派8架殲16、1架運8擾台。（圖／記者林敬旻攝）