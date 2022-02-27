逾半未婚女性不想跟公婆住　八年級女教師：在娘家可以只穿內褲

▲想法差很大！婚後逾半女生不跟公婆住，七成以上男生想三代同堂。（圖／示意圖／中壢美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

男女婚後是否與公婆同住？這是許多未婚男女關注的問題。中壢區美滿服務中心針對該中心最近參與「個別一對一」未婚聯誼的男女做調查，在211位女生中，有51％女生不跟公婆住，只有28％表示可以考慮；而232名男生中，有72％希望三代同堂，男女想法差異大，或許也是婚姻之路不易經營的要因之一。

八年級生、師大碩士，在國中擔任教職的張姓女老師說，在娘家裡可以只穿一條內褲走來走去、躺在沙發上看電視，不會有不自在感，也不用擔心媳婦沒有媳婦的樣子，且在家中可謂茶來伸手，飯來張口，多麼愜意。

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擔任會計工作李姓女生坦言，每天工作辛苦，職場看人臉色，當然不希望在家裡還要很拘束的生活啊，又不是去當兵還是當人家丫鬟，每天受拘束過日子，活著有甚麼意義？婚後搬出來住，才能享受婚後的幸福感。

中壢區美滿服務中心27日指出，現在年輕人，總認為結婚是兩個人有愛，想一起生活才做的決定，不希望讓其他因素消磨雙方的感情，但與公婆同住，不該是婚姻殺手，因為有老人在，生活方式更健康，可以早睡早起，還有早飯吃，老人的人生智慧，可以給年輕人很多指點，而且「搬回家住，還可以省2、3萬的租金」、「有人幫忙帶小孩，年輕人會比較輕鬆」優點很多。