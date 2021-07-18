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疫期結婚禁宴客！公職哥現賺120萬　竹科爸嘆：「回收」少百萬

▲疫期「登記結婚」新人是賺是虧兩樣情

▲集團結婚簡單隆重，喜氣洋洋。（圖／示意圖和內文無關／市府集團結婚資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

三級防疫警戒管制期間，中央疫情指揮中心規定「結婚不宴客、喪禮不公祭」，因此近月來「登記結婚」，成了疫期新人的唯一選擇。有新人向中壢美滿服務中心表示：因為「登記結婚」現賺百萬，但也有新人長輩嘆「虧很大」，過去包的紅包沒機會回收了。

由於國內尚未解封，不少新人及家長向中壢區美滿服務中心抱怨，結婚是人生大事，一生才一次，不能熱鬧的舉辦婚禮，宴請親友，讓人遺憾，不少人更期望政府早日解封。不過，一名甫新婚的陳姓男子喜孜孜說，「登記結婚」賺了120萬，只有一個「爽」字可以形容。

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這名在北部擔任公職的陳姓男子，去年10月在中壢區美滿服務中心「個別一對一」活動中，認識擔任公立學校幼教女老師，兩人在7月13日結婚，由於採「登記結婚」，男方父親說省下喜宴錢100萬，女方家長也同意不收喜餅，男方家長把原本買喜餅的20萬，總共120萬元給新人作為成家基金。

另名在竹科工作的新人李男告訴中壢區美滿服務中心，他和已懷2個月身孕的女友在疫期打算採「登記結婚」，但一開始準岳父並不答應，因為準岳父認為他只有一個女兒，至少應該風光嫁出去，更何況過去包出去的紅包也不少，至少可以回收100萬，經該中心向李男的準岳父溝通，建議可以在婚後或生下孩子後補辦婚宴，這位準岳父才在碎碎念中勉強答應。

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