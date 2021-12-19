旅美學人不畏7+7回台過年兼相親　可返台發展或長住美國

▲旅美學人不畏7+7，回台過年兼相親。（圖／示意圖／美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆年前夕，儘管疫情仍未完全解緩，返台至少須隔離7+7，卻有不少有工作證的醫師、律師、教授甚至在美國取得綠卡，紛紛回台找對象，開出女方最好能講英文，方便同赴美國定居，或是回台居住也行，中壢區美滿服務中心社工人員認為，這些高檔人才找對象不難，如果回台發展，也得找到適合工作機會才行。

定居美國40年，在美國大學教書的鄭姓爸爸，告訴中壢區美滿服務中心，兒子1985年出生美國，住在美國洛杉磯Pasadena，身高173公分，體重60公斤，職業是電影視覺藝術設計，Dreamworks，美國知名大學碩士，英語是母語，華語可以說和聽，沒不良嗜好，不揮霍、不霸道，因太專心於工作，迄今未能找到對象，期望對象是可到美國洛杉磯定居，不定時返台，最好會說英語，個性獨立，成熟，溫柔女性。

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另一名1986年出生的陳姓男子，UCSB經濟和電機碩士，現任醫療器材公司工程師，喜歡網球游泳及沙灘排球，不抽酒，希望交往對象：覓尋有意願赴美居住，26至32歲，身高158至168公分，體重適中，大學以上，職業不拘，不是吃素，有家庭觀念者。

李姓退休教授則告訴中壢區美滿服務中心，他的兒子擁有綠卡以及工作證，在美國擔任牙醫，想回台參加台灣的牙醫師考試，如果找到理想的對象結婚，又順利取得國內醫師執照，將回台定居，以貢獻所學。還有在美擔任助理教授，李姓學人告訴徐乃義，國內的大學院校雖然招生不易，因為自己學經歷，找大學教職不難，她希望找大學以上的公教女性為侶。