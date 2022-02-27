影／軍方罕釋出魚叉、標一飛彈射擊畫面　CH47運輸機放熱焰彈

▲軍方釋出魚叉飛彈射擊畫面。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭引起全球關注，而中國方面也藉此強化對台認知作戰，而我軍則在層峰指示下，要求釋出戰備畫面反制。根據國防部27日公布的「萬全準備、確保國家安全」的影片，內容超多彩蛋，許多罕見武器或過去不太能公開的射擊畫面都亮相。

因應俄羅斯武力入侵烏克蘭，掀起全球話題，而我國安高層早已示警，中國方面藉此強化對台的認知作戰，操作「今日烏克蘭，明日台灣」，散播兩岸開戰，美方不會派兵或介入等言論，有意挑撥台美關係。對此，層峰指示軍方火速整理我軍實彈操演等備戰畫面，並適時釋出。軍方人士表示，自己國家自己保衛，發布操演影片，就是要穩定民心，讓大家知道國軍是有能力，以及信心來保衛台灣。

軍方27日公布第二支題為「萬全準備、確保國家安全」的影片，強調三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密情監偵作為，對於台海周邊軍事動態均有掌握，國軍有能力、有決心善盡保國衛民的使命職責。

根據影片內容，除了憲兵雲豹甲車進行首都戍守任務，空軍各式主力戰機升空戒備、實彈射擊畫面外，更高清呈現包括：天弓飛彈、愛國者飛彈、陸軍雷霆2000火箭、地獄火飛彈，以及雄三飛彈等實彈射擊的震撼畫面。

不過，特別的是，軍方這次罕見釋出諸多彩蛋，包括由CH47運輸機來施放熱焰彈，美軍售台的AGM-84魚叉飛彈射擊畫面，以及標準一型中程飛彈射擊的震撼畫面。

▼軍方釋出標一中程飛彈射擊畫面。（圖／軍聞社）



▼軍方釋出CH47運輸機施放熱焰彈畫面。（圖／軍聞社）

