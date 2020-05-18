美軍向波音簽31億美元訂單　還讓沙國購650枚SLAM-ER飛彈

▲SLAM-ER巡弋飛彈是「魚叉」系列反艦飛彈（AGM-84）的衍生型。（圖／取自波音官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍近日宣布，向波音公司簽訂價值31億美元（約台幣934.8億元）的合約，增產「魚叉」系列飛彈，還以「對外軍售」（FMS）的模式，同意沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）採購650枚「距外陸攻飛彈增程型」（SLAM-ER）巡弋飛彈。

根據波音發布的新聞指出，這項生產計畫預計延長至2026年，而重新加入生產線的SLAM-ER將於2028年交付。值得一提的是，距離上次交付SLAM-ER是在2008年，所以波音於去年10月新建3.5萬平方英尺的廠房，以增加飛彈系列的生產線，預計明年完成建設。

▲SLAM-ER巡弋飛彈長約4.37公尺、彈徑約34.3公分，射程約270公里、最大速度每小時855公里。（圖／取自波音官網）

此外，海軍航空系統司令部（NAVAIR）為支持沙烏地阿拉伯政府，授予約19.7億美元（約新台幣594.349億元）的合約，幫助重新優化武器系統的設計，生產並交付650枚SLAM-ER飛彈，預計於2028年12月完成。

SLAM-ER巡弋飛彈是「魚叉」系列反艦飛彈（AGM-84）的衍生型，是一種「外科手術式打擊」（Surgical strike）武器，可對付「高價值」陸地目標、海上或港口的船隻，甚至可以在飛行過程中重新編程。