連上9天班求休假被嗆「你別來了」　他怒離職放棄近9萬月薪！

▲黃男連上9天班想休假，竟被老闆說「別來了」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙黃姓男子因為連上9天班太過操勞，向老闆提出想休息一天，沒想到卻被回應「可休息，那你別來了」。黃男後來決定離職，但令他傻眼的是，公司財務竟說他因主動離職，所以沒有薪水，氣得他向監管機構及媒體爆料。

根據陸媒報導，黃男於今年2月10日進入湖南「聚鑫集夢」新媒體公司任職，職位是運營總監，月薪2萬元人民幣（約8.8萬元新台幣）起跳，依照合約，必須每個月替公司招募15名主播及3名運營經理，有意向的都要到公司面試，同時參與公司培訓，試用期滿還可拿到主播提成。

不過，連續上了9天班之後，黃男身體實在吃不消，向老闆提出想休息，沒想到卻被回應「可休息，那你別來了」。黃男於是在2月18日提出了離職，但令人傻眼的是，公司財務竟說他因主動離職，所以沒有薪水。

▼公司總經理堅持黃男因主動離職，沒辦法領薪水。（圖／翻攝微博）



黃男一氣之下找上監管機構及媒體爆料。對此，「聚鑫集夢」的總經理說，黃男根本不是公司員工，雙方的合作協議中並沒有約定底薪，薪酬只以任務量來計算，至於應聘時允諾的待遇，也是其它合作方的私自行為。

總經理更指出，黃男確實工作了九天，但因為合同約定的工作量沒有達到，無法結算薪酬，而且不僅僅是黃男，包括他招來的主播，簽的也是合作協議。雖然黃男和旗下主播需要接受公司的管理，但雙方實際上是合作關係，依據合同按數據結算薪酬。

對於公司的說法，律師並不認同，因為勞動者在試用期間服從管理，為公司創造了價值，公司就應支付工作期間的勞動報酬，「當事人每日打卡考勤，服從公司制度管理 ，由公司發放勞動報酬，儘管雙方簽訂的是合夥協議，但實質上為勞動關係，並非平等合作主體。」

目前長沙開福區勞動保障監察大隊已經對此案件展開調查。