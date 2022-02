俄軍少校被俘狼狽影片曝！　烏軍逼喊「榮耀歸烏克蘭」

記者張靖榕/綜合外電報導

烏克蘭軍隊26日流傳影片,一名俄軍少校在戰役中被烏軍逮捕,側躺在地上被烏軍士兵輪番叫喊動手,其中一名烏軍士兵拔下該名少校軍階識別條,上頭一顆銀色的星星作為該名戰俘的軍階證明。

▲▼俄軍少校被俘,烏軍幫他點菸。(圖/翻攝推特)

專門傳遞烏克蘭前線消息的推特帳號「MilitaryLand.net」分享影片,指出烏克蘭部隊捕獲俄軍少校,影片中烏軍士兵疑似叫他喊「榮光歸於烏克蘭」,俄軍少校照做後,仍然氣憤的烏軍士兵用力抓了他耳朵一把。

蘇聯解體後,俄軍軍階識別調整,現行俄軍少校軍階是一顆星,影片中一名烏克蘭士兵拿著識別條給鏡頭拍,上頭就是少校的一顆星。

另一段影片是被捕的俄軍少校坐在地上,一名烏軍士兵在將他搜身時,另一名士兵掏出一根菸給少校,還幫他點菸,並稱烏軍善待俄軍戰俘。

More footage of captured Russian soldier suspected of being a Major. Ukrainian forces treating him well. pic.twitter.com/kqpih5Qp3R