俄軍少校被俘狼狽影片曝！　烏軍逼喊「榮耀歸烏克蘭」

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭軍隊26日流傳影片，一名俄軍少校在戰役中被烏軍逮捕，側躺在地上被烏軍士兵輪番叫喊動手，其中一名烏軍士兵拔下該名少校軍階識別條，上頭一顆銀色的星星作為該名戰俘的軍階證明。

▲▼俄軍少校被俘，烏軍幫他點菸。（圖／翻攝推特）

專門傳遞烏克蘭前線消息的推特帳號「MilitaryLand.net」分享影片，指出烏克蘭部隊捕獲俄軍少校，影片中烏軍士兵疑似叫他喊「榮光歸於烏克蘭」，俄軍少校照做後，仍然氣憤的烏軍士兵用力抓了他耳朵一把。

蘇聯解體後，俄軍軍階識別調整，現行俄軍少校軍階是一顆星，影片中一名烏克蘭士兵拿著識別條給鏡頭拍，上頭就是少校的一顆星。

另一段影片是被捕的俄軍少校坐在地上，一名烏軍士兵在將他搜身時，另一名士兵掏出一根菸給少校，還幫他點菸，並稱烏軍善待俄軍戰俘。

More footage of captured Russian soldier suspected of being a Major. Ukrainian forces treating him well. pic.twitter.com/kqpih5Qp3R — Dallas (@59dallas) February 26, 2022

據了解，目前俄國境內在推特和社群平台上封鎖烏克蘭前線作戰的消息，也不允許前線士兵與家屬聯絡，烏克蘭方面除了安排運送被俘士兵返回俄羅斯，甚至設置了3條熱線，讓俄羅斯家屬可以打電話來詢問參戰至親的下落。

其中一條熱線名為「活著從烏克蘭回來」（Come back alive from Ukraine），26日開通後立刻收到數百通遠從俄羅斯打來的電話，家屬們急切詢問士兵是否被捕以及是否還活著。