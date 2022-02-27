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烏軍稱擄獲「俄軍戰車營高官」：他們根本來不及反應

▲▼烏軍稱擄獲「俄軍戰車營高官」：他們根本來不及反應。（圖／翻攝推特）

▲烏軍秀出戰俘文件。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）城爭奪戰在俄羅斯入侵第一天已經打響，在俄軍奪下據點後，烏軍迅速反攻，並表示捕獲2名俄軍官兵，其中一名更是俄軍部隊的參謀長。

烏克蘭武裝部隊26日發文指出在切爾尼戈夫戰役中，烏軍展開閃電突擊殺得俄軍措手不及，還擄獲了2名俄軍官兵，「他們甚至沒有時間反應。其中一人是41659部隊的參謀長。」

烏克蘭武裝部隊拍下被毀的俄軍戰車，已經戰俘的護照和隨身筆記簿作為證明宣傳捷報，後續更新中更表示該名部隊參謀長是俄軍中央軍區第35摩托化步兵旅戰車營的指揮官，已婚並育有2子。若消息屬實，烏軍擄獲俄軍高官將進一步振奮烏軍士氣，打擊俄軍。

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