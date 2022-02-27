台灣不是烏克蘭！5句話看懂國內親中勢力發言　醫：只檢討受害者

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第三天，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台灣不是烏克蘭，中國更不是俄羅斯，兩者關係、國際情勢跟烏克蘭和俄羅斯有很大的差異，但國內親中勢力的發言很一致，就是從頭到尾沒有譴責發動戰爭的獨裁者，只會不斷檢討國家被入侵的受害者。

謝宗學26日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，俄羅斯入侵烏克蘭，引發台灣人民的共鳴，「因為我們同樣有個惡鄰居，常常宣示台灣是它的一部分，不願意和『和平』統一就要派兵血洗台灣」，「今日烏克蘭，明日台灣」的言論這兩天不斷在網路上被談論。

▼許多烏克蘭人逃離家園。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學說，不過，他想說的是，台灣不是烏克蘭，中國更不是俄羅斯，兩者關係、國際情勢跟烏克蘭和俄羅斯有很大的差異，但國內親中勢力的發言很一致：

1、起手式是戰爭很可怕、受苦的都是人民

2、執政者不要讓人民陷入戰爭之中

3、戰爭時友邦不會幫忙，順便譴責美國和其他友邦

4、避免戰爭的方法是不要刺激中國

5、要用對話代替對抗

謝宗學認為，看似合理的言論，卻有著非常不合理之處，就是從頭到尾沒有譴責發動戰爭的獨裁者，只會不斷檢討國家被入侵的受害者，「基本上，我們只要不承認台灣是中國的一部分，不同意統一，不管說我們的國家是中華民國還是台灣，就是刺激中國；對話的前提是要站在平等基礎之上，上談判桌的前提是台灣是中國一部分、台灣不是國家，要如何開啟對話？」

▲▼許多烏克蘭人逃離家園。（圖／路透）



謝宗學表示，面對流氓獨裁政權的入侵只能起身對抗，為了家人和孩子奮戰到底，沒有第二條路選擇；沒有人希望戰爭，但越懼怕戰爭，戰爭會越容易出現，因為獨裁者吃定弱小者不敢反抗，必須讓入侵者知道即使可以打贏也必須付出慘痛代價，才能真正以戰止戰。

謝宗學指出，自古以來，和平從來不是來自祈求，而是靠堅強的實力和誓死抵抗的決心，用汗水和血淚換來的。