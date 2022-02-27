　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣不是烏克蘭！5句話看懂國內親中勢力發言　醫：只檢討受害者

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第三天，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台灣不是烏克蘭，中國更不是俄羅斯，兩者關係、國際情勢跟烏克蘭和俄羅斯有很大的差異，但國內親中勢力的發言很一致，就是從頭到尾沒有譴責發動戰爭的獨裁者，只會不斷檢討國家被入侵的受害者。

謝宗學26日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，俄羅斯入侵烏克蘭，引發台灣人民的共鳴，「因為我們同樣有個惡鄰居，常常宣示台灣是它的一部分，不願意和『和平』統一就要派兵血洗台灣」，「今日烏克蘭，明日台灣」的言論這兩天不斷在網路上被談論。

▼許多烏克蘭人逃離家園。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼烏克蘭人抵達波蘭邊界。（圖／路透）

謝宗學說，不過，他想說的是，台灣不是烏克蘭，中國更不是俄羅斯，兩者關係、國際情勢跟烏克蘭和俄羅斯有很大的差異，但國內親中勢力的發言很一致：

1、起手式是戰爭很可怕、受苦的都是人民
2、執政者不要讓人民陷入戰爭之中
3、戰爭時友邦不會幫忙，順便譴責美國和其他友邦
4、避免戰爭的方法是不要刺激中國
5、要用對話代替對抗

謝宗學認為，看似合理的言論，卻有著非常不合理之處，就是從頭到尾沒有譴責發動戰爭的獨裁者，只會不斷檢討國家被入侵的受害者，「基本上，我們只要不承認台灣是中國的一部分，不同意統一，不管說我們的國家是中華民國還是台灣，就是刺激中國；對話的前提是要站在平等基礎之上，上談判桌的前提是台灣是中國一部分、台灣不是國家，要如何開啟對話？」

▲▼烏克蘭難民抵達斯洛伐克。（圖／路透）

▲▼許多烏克蘭人逃離家園。（圖／路透）

▲▼烏克蘭人抵達波蘭邊界。（圖／路透）

謝宗學表示，面對流氓獨裁政權的入侵只能起身對抗，為了家人和孩子奮戰到底，沒有第二條路選擇；沒有人希望戰爭，但越懼怕戰爭，戰爭會越容易出現，因為獨裁者吃定弱小者不敢反抗，必須讓入侵者知道即使可以打贏也必須付出慘痛代價，才能真正以戰止戰。

謝宗學指出，自古以來，和平從來不是來自祈求，而是靠堅強的實力和誓死抵抗的決心，用汗水和血淚換來的。

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
糗！俄坦克沒油停路邊　烏克蘭人酸：幫你拖回俄羅斯
俄轟美制裁「國際太空站會墜毀」　馬斯克一圖神回嗆爆
快訊／國道10號火燒車！　火煙劇烈狂燒
俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做啥
普丁「騎虎難下」　各國最新動作曝！醫：可能有轉圜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

福壽山農場千櫻盛開　9點不到園區爆滿！估湧4000人

看起來有C！恩愛完被分手「說我太騙」A杯妹哭了：現在都有墊啊

西部國道多段紅、紫爆！13地雷路段曝　國5中午現車潮恐塞到深夜

如何評價烏克蘭總統？　網推爆「光這1點就贏了」：超帶種

台灣不是烏克蘭！5句話看懂國內親中勢力發言　醫：只檢討受害者

快訊／連假第2天！國3一早成大型停車場　「紫爆」路段曝

普丁「騎虎難下」　各國最新動作曝！台大仁醫：可能有轉圜

誰說實聯制沒用？醫曝收到「足跡簡訊」：要去被戳鼻孔了嗚嗚

今晨9.8℃！3波冷空氣接力　「劇烈變天」時間曝

全天「國道壅塞路段」出爐！國5連塞13小時車程增7倍

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

聯合國「譴責俄侵烏」表決　俄羅斯自投反對、中國棄權

烏克蘭總統闢謠投降假消息　自拍影片斥：不會放下武器

恐怖畫面曝！騎士閃三寶違停車摔倒遭輾死　砂石車司機嚇傻

福壽山農場千櫻盛開　9點不到園區爆滿！估湧4000人

看起來有C！恩愛完被分手「說我太騙」A杯妹哭了：現在都有墊啊

西部國道多段紅、紫爆！13地雷路段曝　國5中午現車潮恐塞到深夜

如何評價烏克蘭總統？　網推爆「光這1點就贏了」：超帶種

台灣不是烏克蘭！5句話看懂國內親中勢力發言　醫：只檢討受害者

快訊／連假第2天！國3一早成大型停車場　「紫爆」路段曝

普丁「騎虎難下」　各國最新動作曝！台大仁醫：可能有轉圜

誰說實聯制沒用？醫曝收到「足跡簡訊」：要去被戳鼻孔了嗚嗚

今晨9.8℃！3波冷空氣接力　「劇烈變天」時間曝

全天「國道壅塞路段」出爐！國5連塞13小時車程增7倍

許維恩新婚3個月傷心「和王家梁分房睡」　夫妻傳染致上吐下瀉就醫

福壽山農場千櫻盛開　9點不到園區爆滿！估湧4000人

藍寶堅尼遭憤怒羊撞出20多道凹痕　他調監視器苦笑：可能洗太乾淨

烏克蘭召集250萬後備軍人抗俄　國防院：台灣後備關鍵在「教召」

說好不殺百姓？聯合國：烏克蘭已64平民喪命　大多死於砲擊和空襲

普丁入侵烏克蘭恐招反效果！拜登：促使歐盟團結北約　俄將受嚴懲

全球10國禁俄羅斯班機飛越領空　「民主國家天空容不下你」

看起來有C！恩愛完被分手「說我太騙」A杯妹哭了：現在都有墊啊

「監獄兔」狂抖門再一拳暴力拆龍越獄　奴才累：5分鐘撿3次

跟上潮流！朱立倫連結元宇宙　用NFT活化國民黨文物

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

今晨9.8℃！3波冷空氣接力　劇烈變天時間曝

快訊／連假第2天！國3成大型停車場　「紫爆」路段曝

美國為何不出兵？　他曝4大原因

林昶佐要台強化國防　謝和弦1反問讓6000人朝聖

普丁騎虎難下　台大醫曝各國最新動作：可能有轉圜

年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」！簡訊曝

50元硬幣上印「妮」字…她崩潰尋人

床戰不滿足！撞見哥哥女友「搭小王機車抓GG」該說嗎

北市動物園門票將漲「翻倍為120元」

90年代霸主！「手搖3巨頭」消失街頭爆懷念

戰力最強小國？　PTT狂喊1國：世界吉娃娃

烏克蘭正妹分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

更多熱門

相關新聞

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

俄軍入侵烏克蘭連日以來天天傳出士兵或軍官被俘，26日一段影片顯示一名俄軍士兵眼部被纏繞膠帶，在烏軍士兵環繞下透過電話和家人聯絡，他告知家人自己在烏克蘭被捕了，但家人甚至很驚訝不知道他怎麼去到烏克蘭，他回答，「他們說『去烏克蘭』，我們就來了，但沒人知道為什麼」，還要家人「打給指揮官，打給他們，誰都好。」

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

普丁騎虎難下　台大醫曝各國最新動作：可能有轉圜

普丁騎虎難下　台大醫曝各國最新動作：可能有轉圜

不斷更新／基輔連2次大爆炸！　西方：把俄銀逐出SWIFT

不斷更新／基輔連2次大爆炸！　西方：把俄銀逐出SWIFT

快訊／基輔2次大爆炸　火光炸亮夜空

快訊／基輔2次大爆炸　火光炸亮夜空

關鍵字：

謝宗學烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

共軍4批高空氣球飄進上空地點曝光　國防部回應了

今晨9.8℃！3波冷空氣接力　劇烈變天時間曝

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

快訊／基輔2次大爆炸　火光炸亮夜空

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

大S「離婚內情」首曝光！小S脫口認：她不快樂

快訊／美英歐聲明：把俄國銀行逐出SWIFT

他騎機車去汽車展間女友嫌丟臉

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面