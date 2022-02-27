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不斷更新／美英歐聲明：將把俄國銀行逐出SWIFT！

▲▼俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）此前已遭美國制裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第三天，首都基輔保衛戰激烈僵持，烏克蘭表示南面的俄軍繼續北上深入國土，奪下梅利托波爾（Melitopol）後，正朝向西北的札波羅熱核電廠進攻，札波羅熱核電是歐洲最大核電廠。歐盟、法國、德國、義大利、英國、加拿大和美國，26日晚間發表聯合聲明，共同譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動，並承諾將選定的數間俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT），相關措施將會在未來幾天內擬定宣布。此舉將會讓俄羅斯銀行在西方和全球金融體系中更加孤立，資金流動性大幅減損。

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