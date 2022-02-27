俄轟美制裁「國際太空站會墜毀」　馬斯克一張圖神回嗆爆

▲馬斯克在推特相當活躍，這次再度掌握簡短回應的精隨，嗆爆羅格辛。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯聯邦政府前高官、現任航太公司（Roscosmos）執行總裁羅格辛（Dmitry Rogozin），日前在推特上譴責美方對俄羅斯進行金融和出口制裁，會導致國際太空站（ISS）失能脫離軌道墜毀地球。不僅美國太空總署（NASA）無視羅格辛，Space X創辦人馬斯克（Elon Musk）更直接回應貼文，貼一張「Space X」的圖就嗆爆羅格辛。

羅格辛25日在推特發文稱國際太空站在軌道上運轉的關鍵，是由俄羅斯太空貨船的推進器提供動力，如果美國要阻斷和俄羅斯的合作，禁止出口高科技零組件產品給俄羅斯，到時候太空貨船失去動力，或一旦國際太空站出事脫離軌道，直接砸在美國本土的話，誰來負責。

不過羅格辛的怒吼並未受到美國官方太大關注，讚數也不到1800人，倒是特斯拉和Space X創辦人馬斯克在羅格辛的推文底下，簡單貼上一張印有「Space X」字樣的星際圖，一個字也沒說，表達就算沒了俄羅斯，Space X也能幫忙的意思，又酸又幽默的回應立刻引起網友關注，將近5萬人按讚，超過1500人留言。

網友紛紛大讚，「星際英雄拯救世界啦」、「讓我們停留一秒，欣賞馬斯克是如何阻止第三次世界大戰的。」