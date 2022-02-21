南投燈會閉幕月吸300萬遊客　「南投玩很大」頭獎轎車得主出爐

▲南投燈會20日閉幕，縣府估吸300萬遊客。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為期近一個月的2022南投燈會20日閉幕，吸引逾300萬名遊客前往參觀，縣長林明溱昨晚主持燈會閉幕活動及「南投玩很大」振興活動加碼抽獎，草屯鎮民李先生幸運獲得轎車，林明溱當場致電道賀，李先生說從活動起跑後，就積極在縣內消費並完成登錄，金額高達數萬元，能夠抽中轎車相當高興。

除了最大獎轎車，立委許淑華、議員張嘉哲、洪浩源原、縣府秘書長洪瑞智等來賓也分別抽出50萬、30萬、20萬、10萬元等4位現金得主，以及數十項3C用品、家電及驚喜禮包等大獎。

▲南投燈會20日閉幕進行「南投玩很大」活動抽獎，草屯李姓民眾喜獲轎車。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處則表示，本次燈會主打「全台最好玩」的燈會，共祭出16個主題燈區、10個特色亮點，白天可乘坐小火車賞花海、體驗SUP立式划槳，晚上還能逛燈區、聽交響樂、看水陸雙水舞，三個限定主題的300台無人機及煙火秀展演，都廣受民眾喜愛；此外，重量級歌手陳雷現場演唱等多首膾炙人口的懷舊歌曲，及黃俊雄布袋戲等一系列元宵新春演出，也掀起一波又一波高潮。

▲南投燈會20日閉幕。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，「南投玩很大 千千萬萬獎不完」活動今年至20日止，發票登錄總金額突破5.4億元大關、累積204萬筆消費登錄筆數；而一個月的燈會展期，除帶動鄰近鄉鎮市衍生經濟效益，品味南投館及會場周邊攤商生意也相當火熱，部分商家更創下50萬元，甚至百萬元業績，顯示燈會效益可觀。

林明溱也頒發感謝狀，感謝企業、宗教團體及社區贊助，讓燈會能精采呈現，他表示縣府將繼續籌辦「2023南投燈會」，期待明年1月14日再會。