五倍券將到期！桃園加碼200換2000　網友哀號：早用完了

▲五倍券使用期限即將到期，桃園推出桃園好市成雙券加碼第二波優惠，五倍券200元可換2000元好市成雙券（圖／市意圖，與本案無關／記者劉維榛攝）



記者林冠吟／桃園報導

中央政府為刺激因疫情受影響而疲弱不振的經濟，發放每人5000元的振興五倍券，如今使用期限也即將在4月底到期，桃園市府也順勢再推出桃園好市成雙券第二波加碼活動，提供桃園好市乘雙券1萬份，中籤者能以200元紙本振興五倍券兌換2000元桃園好市乘雙券。不過消息一出，也讓大批網友紛紛哀號，「早就花完了！」

鄭文燦指出，桃園去年10月在五倍券正式上路後，推出加碼優惠「桃園好市成雙券」，上路至今吸引不少民眾踴躍參與，民眾取券率高達80%，店家兌付率更已達67%，而五倍券的使用期限將近，桃市府也順勢再推出第二波加碼活動，提供1萬份的好市成雙券，中籤者可以拿200元的振興五倍券，兌換2000元的桃園好市成雙券，將自3月4日起至13日開始開放登記，已登記者免再次登記，系統會直接抽籤。

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鄭文燦表示，3月14日抽籤結果出爐後，民眾可於15日至30日前往7-11超商領券，好市成雙券的使用期限僅到4月30日止，希望民眾可以踴躍登記參與。

不過消息一出，大批網友紛紛湧入鄭文燦臉書貼文下哀號，「早就花完了市長...」、「沒我的份，早就花光光了」、「時間都到了，早花完了」、「都用完了，怎麼換」；但也有網友興奮表示，「還好還沒用完」、「還好還沒拆封」、「剛好剩一張200」，顯現水火兩樣情。