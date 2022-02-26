快訊／感染源不明！　新加坡驗船師確診前到過麥寮、南投

▲新加坡驗船師打過3劑疫苗還確診，在台中港工作，台中市長盧秀燕緊急召開記者會說明。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中本土+0破功！中央疫情指揮中心今天公布，台中一名新加坡籍驗船師確診，案號為20455、42歲男性，於台中港工作、戶籍設在龍井區，Ct值23.2，平日與女友住在南投，確診前曾到過雲林麥寮工作，22日才回到台中龍井住家。衛生局長曾梓展表示，個案感染源不明，研判是在船上感染。

根據中央疫情指揮中心公布，新加坡驗船師全台共匡列了68個接觸者。衛生局長曾梓展表示，匡列中的台中人有9人，包括4個計程車司機、3個同事以及2個快炒店員工，檢驗結果為陰性，其住在南投的女友也被隔離，檢驗也為陰性。另外市府已請童綜合、烏日林新醫院在27、28日開設快篩站。

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▲感染源不明！新加坡驗船師在台中足跡。（圖／市府提供，下同）



曾梓展表示，個案在2月22日曾到雲林麥寮港工作，23日回到台中港船上工作，工作期間有穿著全身防護裝備，當日下班後和同事至梧棲黑貓熱炒店聚餐；24日個案無不適症狀，曾在全家便利商店買東西吃，因預計前往高雄港工作，因此台中醫院，檢驗結果PCR為陽性。

曾梓展指出，個案接種過2劑AZ、1劑莫德納，去年12月26日從新加坡入境，居檢期滿PCR採檢陰性。因為職業需要，登船前要出示PCR陰性證明，2月14、19日採檢皆為陰性，2月22日因為工作需求才回台中龍井住家。台中接觸者包括聚餐、職場同事、計程車司機等總共9人，以居住在南投的女友採檢結果都是陰性，公共場域都已經清消完成。

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