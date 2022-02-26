美情報：俄軍將威脅烏克蘭士兵　「再不投降」殺你全家

▲烏克蘭士兵在馬里烏波爾（Mariupol）搭乘軍車。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國國務院公布情報稱，俄羅斯軍方計畫殺害不願投降的烏克蘭士兵家屬。最近幾周，國務院公開大量有關俄羅斯的情報，尤其是與入侵烏克蘭相關計畫，先前也傳出俄國疑似進行「假消息」作戰，散布烏軍棄守投降的傳言。對此，美方與烏國總統澤倫斯基都公開駁斥「投降」的說法。

▲俄羅斯開戰烏克蘭，首都基輔也遭到轟炸。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，美國國務院情報指出，俄羅斯軍方計畫威脅那些「不願投降」的烏克蘭士兵，將殺害他們的親人。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄軍可能侵犯烏克蘭民眾的人權，「所有證據都表明俄羅斯打算包圍與威脅基輔，我們認為莫斯科已經制定了計畫，對烏克蘭人民實施廣泛的侵犯人權行徑，甚至可能更糟。」

▲駐守哈爾科夫（Kharkiv）地區的烏克蘭士兵，與一旁的多管火箭砲發射系統裝置。（圖／路透）

此前，曾有消息傳出俄羅斯疑似進行假消息作戰，散布烏克蘭軍隊棄守投降的傳聞，消息傳出去後可能導致烏國士兵產生懷疑，並藉機鼓勵他們提早投降。不過，根據美國國務院說法，烏軍並沒有投降。烏國總統澤倫斯基26日也指出，他未曾敦促士兵投降與撤退，「不要相信假消息。」

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